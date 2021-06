Brannen på Sotra blusset opp igjen – etter seks timer får evakuerte reise hjem

Minst 200 personer ble evakuert som følge av at det brant flere steder på Spjeldsfjellet i Sotra. Dette er i samme område hvor det brant kraftig i forrige uke.

Både mannskap på bakken og helikopter er i aksjon for å slukke gressbrannen på Sotra som blusset opp igjen onsdag. Foto: Foto: Paul S. Amundsen / NTB

9. juni 2021 17:35 Sist oppdatert nå nettopp

Det var brannen fra forrige uke som blusset opp igjen, og det var stor fare for spredning, ifølge Vest politidistrikt.

– I den forbindelse bistår politiet brannvesenet med evakuering av beboere i området. Det er ikke meldt om noen skadede personer eller bygninger så langt, skriver politiet i en pressemelding.

Mannskaper fra Bergen ble satt inn i slukningsarbeidet. Flere skogbrannhelikoptre ble dirigert til Sotra og satt inn i slukningsarbeidet.

– Vi begynner å få en viss kontroll, men noen skikkelige vindkast, så kan det snu, sa innsatsleder Jon Magnus Birkeland i Bergens brannvesen til pressen ved 18.30-tiden.

Minst 200 personer ble evakuert, men en stund før klokken 20 fikk de beskjed om at de kunne få reise hjem igjen, skriver Bergens Tidende i sin direkteblogg.

Nærmet seg boligfelt

Det var ved 14-tiden onsdag som brannvesenet fikk melding om brann i gress og lyng flere steder ved Spjeld og Fjæreidpollen på Sotra. 25 minutter senere kom meldingen om at brannen nærmet seg et boligfelt ved Spjeldsfjellet, skriver Bergens Tidende.

Ved 16-tiden opplyser politiet til Bergens Tidende at 73 personer var evakuert.

Brannfronten hadde en bredde på et par hundre meter og beveger seg nordover.

Litt før klokken 17 opplyste politiet at brannmannskapene er i ferd med å få kontroll over brannen på Spjeldsfjellet, men at situasjonen fremdeles var uoversiktlig.

Et brannhelikopter driver slukking etter at gressbrannen på Sotra blusset opp igjen onsdag. Politiet har foreløpig evakuert 73 beboere. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

– Alvorlig for dem som blir evakuert

I forrige uke ble over 500 personer evakuert da en omfattende brann rammet Sotra.

Flere personer har kommet til evakueringssenteret i Ågotneshallen etter oppblussingen av brannene onsdag.

– Når vi begynner å evakuere mennesker, er det alvorlig for dem som blir evakuert, sier ordfører i Øygarden Tom Georg Indrevik (H) til NRK.

Brannen i forrige uke startet torsdag, og da fikk ikke brannmannskapene kontroll på brannen før dagen etter.