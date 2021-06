Erna Solberg avviser at tiltakene er for strenge: – Vi må ikke snuble i oppløpet

Statsminister Erna Solberg avviser at det er et stemningsskifte i befolkningen om koronatiltak. – Noen veldig taleføre mener at akkurat de skulle ha et unntak. Det er ikke uvanlig, sier hun.

Statsminister Erna Solberg holdt åpningstale på sentralstyremøte i Høyre søndag. Møtet ble avviklet digitalt, men hun møtte pressen ute ved Spikersuppa etterpå. Foto: Olav Olsen

13. juni 2021 17:16 Sist oppdatert 18 minutter siden

Gjennom pandemien har folk lojalt rettet seg etter inngripende tiltak fra regjeringen for å begrense koronasmitte. Men nå røyner det på.

Flere gir nå uttrykk for at det virker som om regjeringen mistror dem og ikke har tillit til dem lenger. Det skriver også flere kommentatorer, blant annet Aftenpostens Andreas Slettholm.