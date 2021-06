«Snåsamannen» Joralf Gjerstad er død

I mer enn 60 år brukte Joralf Gjerstad sine angivelige synske og helbredende evner til å hjelpe tusenvis av mennesker. Fredag døde han, 95 år gammel.

Joralf Gjerstad «Snåsamannen» er død, 95 år gammel. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

18. juni 2021 12:13 Sist oppdatert 7 minutter siden

Joralf Gjerstad, kjent som Snåsamannen, er død, 95 år gammel- Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi fikk beskjed i morges om at Joralf Gjerstad er død. Mine tanker går først og fremst til de nærmeste i familien, sier ordfører Arnt Einar Bardal fredag formiddag til Snåsningen.

Kommunen går ut med informasjonen i samråd med familien.

– Det er klart at Joralf har vært personen som i desidert størst grad har satt Snåsa på kartet. Han har vært et fantastisk medmenneske og ressurs for mange personer i Snåsa. Det er ikke sikkert vi snåsningene egentlig er klar over hvor mye han har betydd for å sette Snåsa på kartet, sier Bardal.

Gjerstad ble født 11. april 1926 i Snåsa i Nord-Trøndelag. Han ble 95 år gammel.

I flere år før han døde, var han syk. I 2015 havnet han i rullestol etter å ha brukket beinet. Lenge bodde han på Snåsa sykehjem, hvor også kona bodde.

Fortjenstmedalje

Gjerstad har mottatt Kongens fortjenstmedalje i sølv. I 2006 ble han utnevnt til årets trønder av NRK Trøndelag. Høsten samme år sendte NRK en egenprodusert dokumentarfilm om ham med tittelen «Kjenner du varmen?".

Han hadde fem års skolegang og arbeidet tidligere som klokker i en kirke. Han skrev flere lokalhistoriske bøker, i tillegg til selvbiografier. Han var også lokalpolitiker, blant annet varaordfører for Arbeiderpartiet.

Flere kjendiser har søkt hjelp hos Gjerstad. Petter Northug fikk blant annet hjelp av han per telefon under Tour de Ski i 2009.

Gjerstad ville ikke at vitenskapsfolk skulle teste de påståtte evnene hans, og det er få registrerte tilbakemeldinger om ham i NAFKAMs register for eksepsjonelle sykdomsforløp til tross for at det er anslått at han har behandlet mer enn 50.000 personer.

Dokumentarfilm

Filmskaperen Margreth Olin fulgte Gjerstad med kamera i ett år for å lage filmen «Mannen fra Snåsa».

Over 170.000 nordmenn så filmen, som tok for seg hva som skjer i møtet mellom Snåsamannen og ti utvalgte personer.

Hans evner ble flere ganger kritisert, og enkelte mente at filmen om Gjerstad var for lite objektiv.