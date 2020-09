Letter på tiltak, men oppfordrer kommuner med smitteutbrudd til å gjøre egne vurderinger

Fra 12. oktober droppes nasjonal skjenkestopp klokken 24.00. Det åpnes opp for breddeidrett og for at det er nok med ett sete mellom tilskuere på sport- og kulturarrangementer.

Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Raja på dagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Vidar Ruud / NTB Vidar Ruud / NTB

Selv om smitte er på vei opp i flere europeiske land mener statsminister Erna Solberg (H) at norske kommuner nå har bedre kontroll på testing og smittesporing. Derfor letter regjeringen nå på flere nasjonale koronarestriksjoner.

Fra 12. oktober gjelder disse anbefalingene:

Inntil 600 personer kan samles på utendørsarrangementer, fordelt på grupper med inntil 200 personer. Dermed kan blant annet inntil 600 gå på fotballkamp.

På sikt kan det bli aktuelt å øke antallet også på innendørsarrangementer.

Nå er det nok med ett ledig sete mellom hver tilskuer på arenaer med faste seter.

Breddeidrettslag kan begynne trening med fullkontakt for personer over 20 år. Men det kan inntil videre fortsatt ikke spilles kamper.

Nasjonale skjenkestopp klokken 24 oppheves.

Men: Regjeringen oppfordrer sterkt kommuner som har smitteutbrudd eller som vil oppleve det å gjøre egne vurderinger. Oslo innførte nettopp lokal skjenkestopp klokken 24.00. Flere kommuner rundt Oslo vurderer å stramme inn på koronarestriksjonene.

I juni la regjeringen frem en plan for hvordan den skulle gjenåpne Norge kontrollert, men etter sommeren ble åpningen satt på pause. Statsministeren mener at Norge nå er i en annen situasjon enn da landet stengte ned i mars.

– Dette er ikke et frislipp

– Erfaringene våre fra i høst har vist at vi kan beholde kontrollen og slå ned smitteutbrudd lokalt. Derfor mener vi nå at vi kan gå ett steg videre i å endre noen av de nasjonale smitteverntiltakene. Forutsetningen er at kommunene setter i verk strenge tiltak for å få kontroll på smitten, sa Solberg på regjeringens koronapressekonferanse onsdag ettermiddag.

Statsministeren mener at smittesituasjonen i Norge fortsatt er skjør, med flere lokale smitteutbrudd. I Bergen og Indre Østfold kommune har de fått kontroll på sine utbrudd, og nå tar Oslo, Arendal og Øygarden grep for å få kontroll.

– Dette er ikke et frislipp, men en ny fase i vår strategi for å beholde kontrollen.

Varsku til smitteområder

Den positive beskjeden fra regjeringen inneholder et stort men:

– Til dere som bor i områder med økt smitte, og som fortsatt må vente på de lettelsene vi skal gjøre mot slutten av neste uke, jeg håper at dette vil være en ekstra motivasjon til å slutte opp om smitteverntiltakene som lokale myndigheter har iverksatt, sa Erna Solberg.

Hun ba tiltakstrøtte nordmenn i områder med smitteøkning følge smittevernrådene.

– Sånn at vi får ned smitten og dermed kan lette på tiltakene, også der dere bor, sa hun.

