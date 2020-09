Farevarsel om mye regn og vind i Sør-Norge

Det er sendt ut farevarsel om kraftig vind og nedbør i helgen. I Oslo ber politiet folk sikre båtene sine. Men i nord går det mot lettere tider.

Oslo får en våt start på høstferien. Det er ventet 40–60 millimeter nedbør på 12 timer i Sør-Norge natt til lørdag. Håkon Mosvold Larsen

Store deler av Sør-Norge går en regn- og vindfull natt i møte.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel på regn over hele Østlandet natt til lørdag og frem til lørdag ettermiddag. Det er ventet 40–60 millimeter nedbør på 12 timer, og mest lokalt i Buskerud og Telemark.

– Lokalt kan det komme vindkast på 20 meter per sekund. For Østlandet å være, så er det ganske kraftig, sier statsmeteorolog Marianne Skolem Andersen.

Politiet i Oslo ber båteiere om å sikre båter og utstyr.

Også Redningsselskapet ber båteiere merke farkoster.

– Hovedredningssentralen og redningsskøytene har hatt mange unødvendige leteaksjoner på grunn av usikrede og umerkede fartøyer, skriver de på Twitter.

Snø i fjellet

Denne helgen starter høstferien for mange. Samtidig er det sendt ut gult farevarsel for snø over 700–900 meters høyde i Sør-Norge.

– Det ser ut som det vil regne mest intenst på nattestid, og så roer det seg gradvis utover dagen på lørdag. Nedbøren vil komme som snø i fjellet, så hvis noen har tenkt å reise til fjells, så trenger de ikke akkurat å stå opp tidlig. Utsett det heller litt, råder Skolem Andersen.

Statsmeteorologen ber bilister være obs på snø og vann i veibanen, og kjøre forsiktig. De som skal på fjellet råder hun til å følge med på veitrafikkmeldinger og sko seg etter forholdene.

Også lenger nord i landet er det sendt ut gult farevarsel for snø i høyden.

– Fra natt til lørdag ventes snøbyger over 400–600 meter i Ofoten og Troms. Lørdag ettermiddag synker snøgrensa ned til 200–400 meter, før bygene gir seg utover kvelden, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Bedre i nord og best i vest

Inn mot helgen har det vært kraftig vind flere steder i landet. I Nord-Norge har flere stormer denne uken ført til stengte flyplasser, trær og takplater som har løsnet og flere tusen husstander mistet strømmen.

Den kraftige vinden fortsetter i Finnmark natt til lørdag.

– I Finnmark vil det komme opp i sterk kuling, og det kan bli en liten storm. Etter det vil de få en velfortjent pause i nord. De får en periode med lettere vær, sier statsmeteorolog Marianne Skolem Andersen.

Vinden avtar allerede fredag kveld i Nordland og lørdag morgen i Finnmark, melder Meteorologisk institutt. På søndag fører fralandsvinden til opphold og sol i Finnmark og Troms og store deler av Nordland.

Det er trolig Vestlandet som får det fineste været denne første høstferiehelgen, særlig langs kysten.

Her meldes det om godvær mot slutten av helgen og starten av neste uke, med opp mot 20 grader søndag og mandag.

