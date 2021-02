Jahr: – Wow. Dette gir meg tro på rettssikkerheten

Forfatteren bak boken «Drapene i Baneheia» fra 2017, Bjørn Olav Jahr, er svært lettet over Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse.

Bjørn Olav Jahr var lettet og glad over at Baneheia-saken nå skal gjenopptas. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Nå nettopp

KRISTIANSAND/OSLO (Fædrelandsvennen): – Fantastisk. Det er jo bare wow. Dette gir meg tro på rettssikkerheten, sier Bjørn Olav Jahr til Fædrelandsvennen.

I boken konkluderte han med at Jan Helge Andersen måtte ha utført handlingene alene, og at Viggo Kristiansen var utsatt for justismord.