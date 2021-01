Regjeringen innfører strenge koronatiltak i flere Østfold-kommuner

Sarpsborg og Halden kommer inn i det strengeste tiltaksnivået. Det kunngjorde helseminister Bent Høie søndag kveld.

Helseminister Bent Høie. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

På en hastig innkalt pressekonferanse søndag kveld fortalte helseminister Bent Høie at regjeringen innfører nye tiltak i flere kommuner sørøst i Viken.

De berørte kommunene har bedt regjeringen om nye tiltak. Bakgrunnen er spredningen av «den britiske varianten» av viruset.

De nye tiltakene gjelder fra midnatt natt til mandag.

– Regjeringen har i kveld vedtatt å inkludere flere kommuner i de regionale tiltakene tilsvarende utbruddet i Nordre Follo. Dette er gjort etter dialog med kommunene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For en uke siden innførte regjeringen strenge tiltak i Nordre Follo og de omkringliggende kommunene der risikoen for at viruset skulle spre seg var størst. Denne gruppen kalles ring 1-kommunene, og har de strengeste tiltakene fra regjeringens beredskapsplan.

Regjeringen innførte også forsterkede tiltak i kommunene som ligger i randsonen til området der risikoen spredning var høyest. Denne gruppen kalles ring 2-kommunene og har de nest strengeste tiltakene fra regjeringens beredskapsplan.

Sarpsborg og Halden innlemmes i ring 1. Moss og Våler er i ring 1 inntil videre, men meningen er at de skal flyttes til ring 2.

Fredrikstad og Hvaler flyttes inn i ring 2, der er allerede Indre Østfold, Skiptevt, Rakkestad og Råde.

Tiltakene gjelder i første omgang til og med 10. februar.

I løpet av tirsdag vil det komme nye vurderinger.

Høie sier det er viktig at innbyggerne i Sarpsborg og Halden vet at de fra midnatt lever under det samme strenge regimet som allerede gjelder i Nordre Follo og Oslo.

Folkehelseinstituttets leder Camilla Stoltenberg kan ikke svare på om de «har kontroll» på utbruddet. Hun vil offentliggjøre mer informasjon i morgen.

Stoltenberg regner med at man vil finne flere utbrudd av både den «engelske varianten» og andre varianter de neste dagene.

Helseministeren sier at kommunene selv kan innføre tiltak.

Men han sier at kommunene er «veldig frempå og gjør veldig gode vedtak».

Det spesielle i denne situasjonen er at man frykter hurtig spredning av den nye varianten i en stor arbeidsregion.

Sarpsborg og Halden må ha strenge tiltak nå på grunn av den nye virusvarianten. Høie sier at man håper å fortsette den gode trenden med å slå ned utbrudd.

– Vi ser verdien av det veldig gode fundamentet vi har, sier han og roser innsatsen i kommunene.

Folkehelseinstituttet regner med at alle som ble smittet i ishallen forrige lørdag, har den mer smittsomme britiske varianten, opplyser overlege Preben Aavitsland til TV 2.

30 skal være smittet

Søndag ble det kjent at den fryktede britiske virusmutasjonen er påvist i allerede positive koronaprøver fra Moss, Sarpsborg og Halden. I Moss er det bekreftet tre tilfeller, mens Sarpsborg og Halden har fått påvist ett tilfelle hver.

Til sammen har så langt 30 personer testet positivt for korona i dette utbruddet, men det er altså ikke endelig bekreftet at alle har den britiske virusmutasjonen.

FHI har påvist den britiske virusmutasjonen i ti positive koronaprøver fra Ås kommune, skriver Ås Avis. Dermed er det 15 bekreftede tilfeller i kommunen.

To tilfeller ble bekreftet lørdag, mens de øvrige tre ble påvist onsdag, opplyser avisen.

Kommuneoverlege Sidsel Storhaug sier at de ti siste mutasjonstilfellene kan knyttes opp mot et tett nabolag i Ås.

– Men fremdeles er vi usikre på opprinnelsen, sier hun.

De berørte kommunene har vært i møter med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren søndag kveld.