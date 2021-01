Byrådet ber regjering prioritere Oslo-området i vaksineringen

Raymond Johansen vil at regjeringen skal prioritere vaksineringen i de områdene som nå er hardest rammet av koronaviruset.

– Vi har ingen tid å miste. Vi må forhindre at kapasiteten i helsevesenet blir sprengt, sa byrådslederen Raymond Johansen (Ap) under en pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo. Foto: Terje Pedersen/NTB

NTB

Ingrid Åbergsjord

23. jan. 2021 13:57 Sist oppdatert nå nettopp

– At dette utbruddet også påvirker prioriteringen av vaksiner, bør nå være en selvfølge, sa Raymond Johansen (Ap) under en pressekonferans lørdag.

Regjeringen innførte lørdag de strengeste tiltakene siden pandemien startet i Oslo-området etter at det er påvist utbrudd med den britiske virusmutasjonen i Follo.

– For første gang har vi fått spredning av villsmitte i Norge. Derfor er det veldig viktig at vi har fått nye felles regler for regionen, for vi har ingen tid å miste, sa Johansen.

Han mener situsasjonen er svært alvorlig.

– Som jeg har sagt før: Det er viktig at områder som er hardt rammet, prioriteres når vaksiner distribueres.

Han sa også at han allerede har tatt opp dette med Folkehelseinstituttet (FHI).

Lørdag presenterte Oslo kommune nye strenge tiltak, som gjelder frem til 31. januar.

Johansen sa blant annet at man må vurdere å stenge grensene for å få kontroll med importsmitte.

Fakta Dette er noen av de viktigste tiltakene i Oslo * Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser. * Det innføres rødt nivå på skoler og barnehager. * På videregående skole innføres digital undervisning i uke 4. * Påbud om hjemmekontor for alle som kan.

* Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. * Stans i breddeidrett for barn og voksne.

* Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)

* Serveringssteder må holde stengt, men det er tillatt med take away. Vis mer

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Lise Åserud

FHI møtes lørdag

Folkehelseinstituttet skal møtes lørdag for å vurdere endringer i vaksineprogrammet, opplyste direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse lørdag morgen.

– Det skal være et møte i FHI for å se på om det er verdt å se på regional skjevfordeling. Der vil det komme en konklusjon i dag, sa hun.

Hun fortalte at de har vurdert om det er hensiktsmessig med såkalte ringvaksiner, der alle som har vært i umiddelbar kontakt med en smittet person vaksineres.

– Det vil være effektivt om utbruddet er klart avgrenset og kan stanses innenfor en liten geografisk grense. Det er vår vurdering at dette ikke er hensiktsmessig. Det er klare indikasjoner på at dette utbruddet har spredt seg til flere steder, og det vil ta lang tid før personer vil være fullvaksinert, sa Stoltenberg

– Må analysere raskt

Raymond Johansen mener det viktig at prøvene som kan ha den britiske virusmutanten, analyseres raskt.

– Vi må vite om alle tilfeller av mutert virus. Oslo har sendt inn en lang rekke prøver som vi ennå ikke har fått svar på, sa Johansen.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) opplyste at kommunen til nå har fått bekreftet 20 tilfeller av det muterte viruset. 17 av disse har bostedsadresse i kommunen.

Smittesporing har vist at 65 koronasmittede personer er tilknyttet utbruddet i Nordre Follo, der seks prøver er bekreftet å ha den britiske virusvarianten.

– De 65 er ikke nødvendigvis den britiske varianten, understreket kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold på en pressekonferanse lørdag.

Skoler kan bli steng

Mens byrådet i Oslo hold pressekonferanse, var byen iferd med å stenge ned.

Lørdag morgen ble det innført strenge tiltak i Oslo og ni andre kommuner.

Dette er noen av de viktigste tiltakene:

Alle butikker, med unntak av matbutikker, apotek og bensinstasjoner, stenges fra klokken 12 lørdag.

Det innføres rødt nivå på skoler og barnehager. På videregående skole innføres digital undervisning i uke 4.

I tillegg anbefaler regjeringen at alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem.

Byrådet i Oslo informerte også om at skoler og barnehager kan bli stengt.

– Det kan bli noen dager med stengte skoler og barnehager inntil rødt nivå er etablert, sa byrådsleder Raymond Johansen.

Han anbefaler folk å bruke de neste dagene til å gå på tur, med god avstand til andre.