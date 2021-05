Opp mot 73.000 europeiske arbeidere i Norge fikk innreisenekt. Nå vil en av dem klage regjeringen inn for Strasbourg.

Titusener av utenlandske arbeidere fortviler over at de ikke får komme tilbake til Norge for å jobbe. Det samme gjør norske selskaper som ikke får tak i nok arbeidskraft.

Aleksander Pudlik reiste nylig ut fra Norge etter en endt kontrakt. Nå har han tilbud om ny jobb, men kan ikke returnere hit til landet på grunn av koronaforskriften fra januar, som forbyr ikke-bosatte utlendinger innreise. Foto: Morten Uglum

Én time siden

De er titusener av arbeidere som i årevis har vært sårt tiltrengt arbeidskraft i Norge. Det store flertallet av dem kommer fra Polen.

De har betalt sin skatt som deg og meg, men fordi de bare har såkalt D-nummer og ikke norsk personnummer, har de for eksempel ikke rett til fastlege eller BankID. Det har gjort tilværelsen i Norge utfordrende.