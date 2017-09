Mann siktet for drap på savnet mann i Skien

Den 35 år gamle mannen ble pågrepet tirsdag kveld. Han er siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død, opplyser påtaleleder Guro Siljan hos politiet i Telemark.

Politiet holder tilbake detaljer

– Bakgrunnen for pågripelsen er opplysninger fra vitner i saken. Vi er tidlig i etterforskningen, og politiet er nødt til å være tilbakeholdne med detaljer rundt hendelsen og de momenter som ligger til grunn for pågripelsen. Årsaken er at vi ønsker å redusere risikoen for å påvirke forklaringer fra vitner, sier Siljan.

Sikrer spor på bro

Politiet sikret onsdag spor på broen over Damfoss i forbindelse med forsvinningssaken. Det samme området var gjennom hele natten avsperret av politiet, skriver Telemarksavisen.

62-åringen har vært savnet siden fredag. Politi og mannskap fra Sivilforsvaret og Røde Kors fortsetter søkene etter mannen.