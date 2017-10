Bygning i full fyr på Træna

– Bodø brannvesen er ankommet med Sea King og forsterket lokalt brannvesen. Politiet er også på stedet, sier Tom Ove Hammer i Nordland politidistrikt til NTB.

Nordland politidistrikt opplyser på Twitter at det dreier seg om to bygg, og at det ene er helt nedbrent.

– Det er et verksted og et kontorbygg. Det er fare for annen bebyggelse, sier Hammer.

Spredningsfaren hadde ifølge politiet minsket like før klokken 1. Sea King-helikopteret frakter ytterligere mannskaper og utstyr fra Lovund til øya, opplyser politiet på Twitter. Forsvaret bistår også med et kystvaktskip.

Politiet fikk melding om brannen klokken 21.35 søndag kveld.

Hammer sier politiet vet det er noen gassflasker i bygningen som kan eksplodere. Det er mye røyk i området, og beboere oppfordres til å holde dører og vinduer lukket.

– Inntil vi har kontroll på stedet, anmoder vi om varsomhet og en sikkerhetsavstand på minimum 250 meter, sier operasjonslederen.