Fire kvinner får erstatning etter feiloperasjon i Oslo

Fra 2002 til 2012 fikk kvinnene ved en feil operert bort enten eggstokker, bryster eller begge deler ved sykehuset som følge av uriktige gentester. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) opplyser at fem av de 21 kvinnene som ble rammet, har søkt om erstatning. Fire av disse har nå fått medhold, skriver avisen.

Bakgrunnen for operasjonene var at avdelingen for medisinsk genetikk ved sykehuset hadde gitt kvinnene beskjed om at de hadde arvet et farlig kreftgen. I 2014 ble det avdekket at denne konklusjonen var feil. Det tok ytterligere to år før sykehuset rapporterte om feilen.

Trine Jenssen Waagbø er en av dem som er blitt tildelt erstatning. Hun sier at saken har vært en stor belastning. For henne førte operasjonen til store fysiske og psykiske plager.

– Det var godt å få medhold og å bli trodd. Jeg var spent, selv om jeg følte jeg hadde krav på erstatning, sier hun.

Erstatningskravet til den siste kvinnen er fortsatt under behandling hos NPE. Feiloperasjonene har i ettertid kommet under tilsyn av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Avdelingsleder Dag Undlien ved Oslo universitetssykehus ønsker ikke å kommentere saken.