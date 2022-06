Dette vet vi om den siktede etter masseskytingen i Oslo

42-åringen er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

Politiinspektør Tore Soldal sier én hypotese er at gjerningsmannen ville ramme Pride-festen natt til lørdag. To personer ble skutt og drept.

25. juni 2022 10:21 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 01.14 natt til lørdag fikk politiet en rekke meldinger om at det var løsnet flere skudd ved utestedet London pub i sentrum.

Klokken 01.47 bekreftet politiet av to personer er drept. Klokken 08.25 bekreftet politiet at politiet etterforsker dette som et terrorangrep.

21 personer er skadet. Ti av dem med et mer alvorlig skadeomfang, opplyser politiet.

Den siktede er norsk statsborger med iransk opprinnelse, opplyser Oslo-politiet.

Han har domfellelser på seg fra før, men ikke noen forhold som er i nærheten av å ha samme alvorlighet.

Det dreier seg om en domfellelse for et narkotikaforhold og bæring av kniv. Fra flere år tilbake har han også en dom for legemsbeskadigelse.

Den siktede er kjent for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra før.

Politiinspektør Tore Soldal sier den siktede er kjent for politiet fra før, men kun for mindre alvorlige hendelser.

Kom til Norge på 90-tallet

Den siktede 42-åringen kom til Norge på begynnelsen av 90-tallet med foreldre og to søsken. Han var 12 år gammel.

De bosatte seg først på vestlandet, men flyttet etter noen år til Oslo.

Han har ikke fullført videregående, og har jobbet som ufaglært håndverker. Han skal ha fått uføretrygd fra 2013, ifølge en dom fra Oslo tingrett.

Ikke forklart seg for politiet

Oslo-politiet sier de jobber ut fra en teori om at mannens psykiske helse kan ha påvirket nattens hendelse. Men de finner ikke tegn på psykiatri i tidligere dommer.

Politiet jobber nå med å undersøke mannens bevegelser før hendelsene, men sier det fortsatt er tidlig i etterforskningen.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få kontakt med mannens forsvarer, Cecilie Nakstad.

Politiet har foreløpig ikke fått avhørt den siktede.

– Vi har forsøkt og er i dialog med ham og forsvareren. Akkurat nå snakker han med forsvareren. Han har ikke sagt at han ikke vil avhøres. Vi får se om noen timer, sier politiinspektør Tore Soldal.

Flere har lagt ned blomster utenfor London pub etter masseskytingen natt til lørdag.

Kobling til Pride

Den siktede angrep flere utesteder, deriblant London pub. Det er et kjent utested for homofile.

Tidlig lørdag ble Pride-toget avlyst etter råd fra politiet.

– Vi kan ikke si annet enn at London pub er kjent for homofile og Pride-flagget har hengt der. Den første puben er ikke av samme kaliber, så vi må se hvordan dette henger sammen, sier Hatlo.

– Han ønsket å skape alvorlig frykt i befolkningen, legger han til.

Politiinspektør Tore Soldal legger til at de har sterke indikasjoner på at gjerningsmannen ville angripe Pride.

– Vi vurderer det sterkt, hvis ikke hadde vi ikke kommet med en så drastisk anbefaling, sier Soldal.