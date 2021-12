Kraftig fall i tilliten til politikerne etter pendlerbolig-avsløringene: – Dette er en sak som opprører

Stortinget eier 143 leiligheter i Oslo sentrum. De er ment å dekke et reelt pendlerbehov for stortingsrepresentanter.

Politikere kan få gratis pendlerbolig hvis de er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer i kjøreavstand fra Stortinget.

Intensjonen bak ordningen er at alle skal kunne sitte på Stortinget uansett hvor i landet de kommer fra og slippe doble husutgifter.

Aftenposten har i høst avdekket store svakheter ved stortingsadministrasjonens kontroll av politikernes pendlerboliger. Vi har også avslørt at en rekke politikere enten har fått pendlerbolig på feil grunnlag eller i strid med intensjonen.

I tillegg har Adresseavisen avslørt at stortingspresident Eva Kristin Hansen i tre år fikk stortingsleilighet selv om hun delvis bodde i Ski. Dagens Næringsliv skrev i 2019 at Himanshu Gulati (Frp) meldte flytting fra Lillestrøm til en leilighet som lå så langt unna Stortinget at han fikk rett på pendlerbolig.

Aftenposten har også avdekket at Tore Storehaug (KrF) og Sveinung Rotevatn (V) har fått pendlerbolig mens de har vært folkeregistrert på gutterommet. Det har også Freddy André Øvstegård (SV). Ingen av dem har hatt utgifter for å bo hjemme.