Sabrin må forlate barna sine før nyttår

Etter to års venting fikk Sabrin Mohammed Ali det endelige vedtaket rett før jul: Hun får ikke bli i landet hvor hennes to barn har levd hele sitt liv.

– Jeg prøver å holde meg sterk slik at barna får en god jul, sier Sabrin Mohammed Ali, her med sønnene Muaz og Bilal.

Osama Shaheen Bergens Tidende

Pål Andreas Mæland

Ørjan Deisz (foto)

Nå nettopp

(Bergens Tidende): Torsdag forrige uke satt Sabrin Mohammed Ali på rommet sitt på Stord mottak og pakket mens barna var i barnehagen. Familien skulle til barnas far i Bergen for å feire jul og fireårsdagen til sønnen Bilal.

Midt i pakkingen ringte telefonen. Det var resepsjonen som fortalte at Ali hadde fått et brev. Brevet var fra Utlendingsnemnda (UNE), som slår fast at Ali må forlate landet før 1. januar 2022.