12 år gammel gutt døde etter påkjørsel i Øygarden

– Dette er dypt tragisk, sier ordføreren i Øygarden.

Luftambulansen ble sendt til ulykkesstedet.

14. juni 2022 17:51 Sist oppdatert nå nettopp

En 12 år gammel gutt er bekreftet omkommet etter å ha blitt påkjørt på Sotra i Øygarden kommune i Vestland. Pårørende er varslet.

Barnet ble påkjørt av en personbil. Sjåføren av bilen ble tatt hånd om av nødetatene.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 15.17 tirsdag.

Innsatsleder Ole Bjørn Sveen sier til Bergens Tidende (BT) at gutten fikk medisinsk behandling i 50 minutter, men at livet sto ikke til å redde.

– Det er med sorg for hele lokalsamfunnet her at vi må meddele at en gutt på tolv år nettopp er død på grunn av en trafikkulykke, sier Sveen.

Ulykken skjedde ved en bussholdeplass ved Husdalen på Toftøy, skriver Bergensavisen. Kommunen har satt krisestab etter ulykken. Flere barn var vitner til ulykken, og de vil bli fulgt opp av kommunens kriseteam.

Hendelsesforløpet er ikke avklart, og det pågår åstedsundersøkelser på stedet, skriver operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Kriminalteknikere gjør tirsdag ettermiddag undersøkelser på stedet. Politiet har beslaglagt sjåførens bil, og vedkommende får derfor automatisk status som siktet.

– Vi sier ikke noe om skyldspørsmålet nå, men vedkommende har status som siktet fordi vi ønsker å gjøre nødvendige undersøkelser, sier Sveen til BT.

Veien er fortsatt delvis stengt, og det er manuell dirigering på stedet.

Ordfører Tom Georg Indrevik (H) i Øygarden beskriver overfor Dagbladet ulykken som tragisk.

– Vi jobber nå med å støtte nærmeste familie. Dette er dypt tragisk, sier Indrevik.