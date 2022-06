– O? Er det en dypvannsfisk?

Akvariet i Bergen, som til nå har hatt det beskrivende navnet Akvariet i Bergen, skal fra nå av hete O. Bergensere mener det er uforståelig.

O-la-la. To av Bergens to største kjendiser, tidligere statsminister Erna Solberg sammen en av sjøløvene på det som før het Akvariet i Bergen.

16 minutter siden

– Vi er O. Ett hav, ett senter, sier de i lanseringsfilmen for «Verdenshavsenteret O».

Akvariet i Bergen skal fortsatt være et akvarium, men har nå fått nytt navn. Hva er det som skjer i Bergen?

Planen om et nytt akvarium i Bergen kommer i kjølvannet av en gjennomgang fra Statsbygg i 2012. Den viste at akvariet var i svært dårlig stand. Vedlikeholdsetterslepet hadde blitt svært langt, og det ville blitt kostbart å pusse det opp. Akvariet har heller ikke mulighet til å vokse der det ligger i dag.

Så langt, så vel. Onsdag kom altså det nye navnet.

Se lanseringsvideoen under:

Bergensavisen har loddet stemningen med en fem-på-gaten-variant hvor de aller fleste svarer «O??».

Én spør om O er navnet på en dypvannsfisk.

3500 forslag

Det kom inn over 3500 forslag for hva som kunne bli det nye navnet. Alle hadde vært bedre enn det som ble valgt, ifølge Bergens Tidende. En av deres kommentatorer er omtrent i harnisk og bruker tittelen O? M. G! om navnebyttet. Kort oppsummert mener BT-kommentator Jens Kihl at alle som trodde Vy og Oslomet var håpløse navnebytter, nå kan notere en ny bunnotering.

– Eg trudde OsloMet var ille. Eg trudde Vy var så langt ned vi kunne kome. Men det nye akvariet er norsk namneskikks definitive O-punkt, skriver Kihl.

Kaimanen Idar bor også på akvariet. Foto: Marit Hommedal / NTB Pingvinen Pondus. Foto: Marit Hommedal / NTB

O-en kommer heller ikke av seg selv, men er blitt bestemt av åtte jurymedlemmer. Deriblant Venstre-leder Guri Melby og reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen.

Sistnevnte er særdeles begeistret for navnet og mener navnet allerede ser ut til å være en stor suksess.

– Hadde ikke navnet møtt motbør, kunne man bare droppet hele greia. Vi har sett det før: Da Tine byttet navn fra Norske Meieriers Salgssentral, trodde man knapt det ville komme melk i butikken. Vi så det samme da Vy-navnet ble lansert. Det virket omtrent på folk som om togene aldri ville gå igjen, sier Steen Jensen.

Helt siden 1960 har Akvariet i Bergen vært en turistmagnet. Her mates en sel med rojalt publikum i 1969.

Steen Jensen sier navnet er genialt blant annet fordi O står for oksygen i tillegg til å være den siste bokstaven i det greske alfabetet. Ifølge O står det i tillegg for opphavet, opplevelsene, oppdagelsene, opprinnelsen, optimismen og oss.

– O er det kuleste navnet man kunne funnet på. Man kan ikke høre på kritikken fra overstuderte statsvitere som aldri har jobbet med disse tingene før, sier Steen Jensen.

– Hva med bare å fortsette å kalle akvariet for Akvariet i Bergen? Det må jo være en godt innarbeidet merkevare?

– Det kunne man, men to år etter at Tine byttet navn, var det mye mer kjent enn det gamle navnet hadde blitt etter hundre år. I tillegg blir det mer enn et akvarium når Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet også skal samme sted, sier Steen Jensen.

Bergens Tidenes kommentator mener navnet er mer som en fisk på land.

Forlist rev

Sjenerøst nok donerte for øvrig O et kunstig undervannsrev til Oslo siden fjorden inn til hovedstaden er i så dårlig form. Oslo-revet er bygd av resirkulert stål fra fregatten Helge Ingstad. Den senket på mange måter seg selv like utenfor Bergen.

Dyreparken i Kristiansand sier i en uttalelse til Aftenposten at de ikke vurderer å bytte navn. Hverken Z eller D er aktuelle, ifølge Anniken Bjørnstad Schjøtt. Hun sier dog at D-en i Dyreparken er en slags logo siden den har både sebrastriper og hale.