Politirapport om Kongsberg-angrepet: For få politifolk ble avgjørende for at Bråthen ikke ble stanset tidligere

Tre politifolk med våpen var for lite til å stanse Espen Andersen Bråthen de første dramatiske minuttene i Kongsberg. Derfor frikjennes politiet på nesten alle punkter i evalueringen etter Kongsberg-drapene.

Politidirektør Benedicte Bjørnland under presentasjonen av Politihøgskolens evaluering av politiets innsats under angrepet i Kongsberg.

14. juni 2022 12:00 Sist oppdatert nå nettopp

I 37 minutter fikk Espen Andersen Bråthen gå rundt å skyte, kaste kniver og drepe fem personer i Kongsberg før politiet stoppet ham. 38-åringen begikk alle drapene etter at bevæpnet politi hadde sett ham og ropt etter ham.

Tirsdag kom dommen over politiets innsats under angrepet i Kongsberg i fjor høst.

Den frikjenner de to politifolkene som var først på åstedet og som ikke lyktes med å stanse Bråthen før han gikk videre og drepte.

Utvalget mener enkelt sagt at de tre politifolkene som kom først til stedet gjorde så godt de kunne, gitt at de bare var tre personer. De fulgte prosedyrene, gikk inn i butikken, men blel umanøvrert av Bråthen.

Mener politiet ikke kan klandres

Kunne liv vært spart om politiet hadde handlet annerledes? Spørsmålet har vært viktig for flere av de etterlatte som mistet sine kjære i Kongsberg 13. oktober i fjor.

Nei, mener lederen av utvalget som har evaluert politiets innsats for å stoppe gjerningsmannen. Hadde det vært flere personer til stede kunne de i større grad fulgt flere av de prioriterte oppgavene de skulle gjøre. For ekempel isolere Bråthen inne i butikken ved å sperre alle utganger og samtidig gå inn og pågripe ham.

Det var ikke nok politifolk til å gjøre alt de burde gjort. Men de som var der gjorde det de kunne, konkluderer utvalget.

Utvalgsleder Sturla Henriksen, som selv er tilknyttet Politihøgskolen, frikjenner politiet sin innsats i Kongsberg i fjor der fem personer mistet livet etter at politiet hadde sett gjerningspersonen.

Utvalget mener også at de to politifolkene gjør en forståelig vurdering da de velger ikke å avfyre skudd inne i butikken. Henriksen sier de to politifolkene ikke kan klandres for at Bråthen slipper unna.

– Ut fra de resurssene og den kapasiteten de hadde gjorde de nok de så godt de kunne, sier Henriksen.

Han viser til at de tror at de har isolert gjerningspersonen inne i lokalet og at de holder utkikk over de to utgangene som finnes.

Bråthen kommer seg ut en nødutgang politiet sier de ikke kjenner til.

Ventet i gangen

Rapporten som kom tirsdag, gir detaljene om hva som skjedde da de to første politifolkene kom til butikken i Kongsberg sentrum, der Bråthen skjøt med pil og bue på kunder og ansatte:

Da de er ved butikken, vet de to politifolkene at dette er et såkalt Plivo-oppdrag. Det betyr pågående livstruende vold. Da skal politiet gå rett i aksjon for å stoppe gjerningsmannen.

De går inn i inngangspartiet til senteret 18.18.03. De roper høyt «bevæpnet politi». Litt senere roper de: «bevæpnet politi, legg fra deg våpenet og vis oss hendene dine, eller så blir du skutt.»

Så går de gjennom inngangspartiet mellom de første og de andre skyvedørene. Klokken 18.18.10 melder politiet at de er inne bygget og ser Bråthen.

De går inn mot kasseområdet. Det er helt stille i butikken. Bråthen er alene i butikken på dette tidspunktet, men det vet ikke politifolkene. Politiet beskriver lokalet som et «kjempevanskelig» lokale og et «kaos av farger».

På denne trappen og like innenfor døren ventet to politifolk på at flere skulle komme.

De trekker seg senere tilbake mot utgangspartiet og melder på sambandet at lokalet er uoversiktlig og at gjerningspersonen ikke gir seg til kjenne.

De er nå de tar valget om å vente inngangspartiet til det kommer flere politifolk.

Nå står den ene politimannen på trappen foran butikken, den andre rett innenfor den første skyvedøren. Inne i butikken er Bråthen. De ser ikke lenger gjerningsmannen.

Klokken 18.20, over to minutter etter at politiet kom til butikken, må operasjonssentralen minne de to politifolkene på at Plivo-situasjoner innebærer at de skal gå rett inn:

«Er han (gjerningspersonen inne), så skal vi aksjonere», melder operasjonssentralen.

Samtidig presiserer operasjonslederen at de ikke skal aksjonere for enhver pris, selv om de har «en handlingsplikt og skal foreta oss noe».

Den ene politimannen gjentar at de må få hjelp før de kan gå i aksjon. Klokken 18.20.40 går de inn i butikken. Ti sekunder senere kommer den første av Bråthens to piler mot dem. Da de blir beskutt andre gang, trekker de seg tilbake.

De trodde de hadde kontroll på Bråthen inne i butikken og at utgangen de passet på var den eneste ut av butikken. Bråthen forsvant ut en nødutgang på andre siden.

Fakta Dette sier Plivo-prosedyren En Plivo-hendelse err en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen/farlige gjenstander mot flere uskyldige personer. Politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonen(e) for å redde liv og begrense skade. Politiets operasjonsleder skal avgjøre om en hendelse er PLIVO, og operasjonsleder eller politiets innsatsleder skal avgjøre aksjonsformen. Kilde: Politidirektoratet. Vis mer

– Riktig å vente

Utvalget mener det var var hensiktsmessig at de to politifolkene valgte å vente på hjelp, siden de ikke hadde på seg verneutstyr.

De mener det var lurt å opptre samlet fordi det ikke var nok politifolk på Kongsberg til å få kontroll på gjerningspersonen i butikken. Og de mener at dette også er i tråd md Plivo-prosedyren.

– Ja, hvis det ikke pågår livstrudende vold mot utenforstående, kan politiet vente og isolere en person, sier Sturla Henriksen, utvalgsleder.

Mens én patrulje kjørte alene rundt i Kongsberg, var gjerningsmannen kommet seg ned til grøntområdene nedenfor Hyttegata nederst i bildet.

Ensomme patruljer

Det ble gjennomflrt en massiv mobelisering. De har hatt kjøretid til kongsberg. Dette var viktige minutter for å søke etter ukjent gjerninsgepdson. Det var en person som gjennomførte søk etter gjerbningspersonen i 13 minutter uten ny informasjon om tilstedeværelse og bevegelser.

Utvalget vurderer også politiets responstid og kvaliteten på oppdraget. De skriver at det tok kort tid før politiet var på plass og at den første patruljen leverte det utvalget mener man kunne forvente.

Men begrensede ressurser var avgjørende for at gjerningspersonen ikke ble stanset tidligere, skriver utvalget.

Bråthen gikk ut fra Coop-butikken i Myntgata 18.21.51. Deretter var han alene i byen.

18.23.30 løp politiet ut av Coop. Politifolkene, som i utgangspunktet kom i to patruljebiler, samlet seg.

18.25.31 var politiet kommet til Peckels gate og sa på sambandet at «Vi har ingen anelse om hvor han er nå».

Litt senere fikk politiet informasjon om at Bråthen var sett i Peckels gate.

Klokken 18.27.55 trakk politiet seg tilbake til bilene og fortsatte jakten sammen i én bil. På samme tidspunkt var Bråthen kommet seg til området rundt Hyttegata.

Politiet hadde ingen flere observasjoner og var i villrede i 14 minutter og 11 sekunder. Først da kom det en ny melding om Bråthen i Hyttegata.

De to patruljene som var stasjonert på Kongsberg, var i over 20 minutter de eneste i byen.

Først 18.37.08 var en ny patrulje på plass i Peckels gate, nær Hyttegata. Den ble etter hvert sendt til Hyttegata 20 etter meldinger om hyl og skrik.

Fra 18.43.30 kom det flere patruljer til byen. Det halvannet minuttet kom 7 andre patruljer. Der gikk de gjennom hus, fant ofre. utførte førstehjelp og etter hvert så Bråthen.

18.47.12 meldte politifolkene at de hadde kontroll på Bråthen.

Fra Nasjonale bistandsressurser, som innebærer blant annet politiets beredskapstropp, bombegruppen og krise- og gisselforhandlertjenesten, kom totalt 34 tjenestepersoner. Alle kom til Kongsberg etter pågripelsen av Bråthen.