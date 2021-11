Dømt til 13 års fengsel for drapet på Cansel Godek

21-åringen som knivstakk og drepte Cansel Godek er dømt til 13 års fengsel.

Aktor Jan Tallaksen (t.h.) ba retten dømme den drapstiltalte 21-åringen til 13 års fengsel. Forsvarer Jostein Løken ba om frifinnelse. I bakgrunnen Kristine Eide, bistandsadvokaten til avdøde Cansel Godeks datter og foreldre.

1. nov. 2021 16:18 Sist oppdatert nå nettopp

KRISTIANSAND: 30. oktober i fjor ble Cansel Godek knivstukket og drept i sin egen leilighet på Evje. Hennes 21 år gamle ekskjæreste ble pågrepet på stedet, etter at han selv ringte til politiet og meldte fra om drapet.

Fredag falt dommen i Agder tingrett. Retten slår fast at det foreligger flere skjerpende omstendigheter, og at straffen i utgangspunktet bør være 14 års fengsel. 21-åringens tilståelse førte til at ett år ble trukket fra.