Varslet om kraftig røykutvikling i nabohuset: – Angsten sitter fremdeles i

Totalt tolv personer er blitt evakuert etter brannen i Marken i Bergen. Ingen er skadet er savnet, opplyser politiet.

Brannvesenet rykket ut med mannskap fra fire stasjoner.

Nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

(Bergens Tidende): Klokken 06.28 lørdag morgen fikk brannvesenet melding om kraftig røykutvikling og brann i et trehus i Grønnesmauet i Marken i Bergen.

– Det er midt i et brannsmitteområde, så vi rykket ut med fire stasjoner. Det er mye røyk og den sprer seg i området. Det vil bli tatt en vurdering på evakuering, sa vaktkommandør Tore Fanebust i 110-sentralen klokken 06.40 til Bergens Tidende.

Jens Lorens fikk varslet brannvesenet om brannen i nabohuset. – Det var veldig skummelt.

Innmelderen var Jens Lorens. Han våknet tilfeldigvis klokken 06.30 og kjente en merkelig lukt i bakgården.

– Jeg tittet ut vinduet og så kraftig røykutvikling fra kjelleren i bygget ved siden av. Jeg løp ut og ringte brannvesenet. Samtidig fikk jeg huket tak i han som bor med meg. Han ringte til de som bor i brannleiligheten, sier han.

Brannen skal ha startet i kjelleren i huset.

– Var veldig bekymret

Deretter løp han rundt og hamret på alle dørene han fant.

– Vi fikk kontakt med de som var i huset og fikk de trygt ut. Brannvesenet var også raskt på stedet.

Han sier at han har hatt en ganske intens morgen.

– Angsten sitter fremdeles i. Det var veldig skummelt. Jeg kjenner godt de som bor der, så jeg var veldig bekymret. Det var ikke dette jeg trodde jeg skulle bruke dagen på, sier han.

Har evakuert elleve personer

Hans Marius Nagy er blant de evakuerte. Han bor i et av nabohusene, og ble vekket av bankingen på vinduet.

– Vi hørte banking fra naboene i underetasjen rundt klokken 07.30. De banket aggressivt på et vindu. Vi sto først ute på gaten i Marken, og så ble vi flyttet til Godt Brød. Vi var først bekymret, men da vi kom ut ble vi roligere, sier han.

Totalt har fire personer blitt evakuert fra brannleiligheten, opplyser Christian Meyer, brannvesenets innsatsleder på stedet like etter klokken 07.00.

I tillegg har syv personer blitt evakuert fra nabohus. Brannvesenet har nå god nok kontroll på brannen til å ikke evakuere ytterligere hus, sier han til BT.

– Det er alltid en viss fare for at det utvikler seg, så vi har laget en plan for eventuell evakuering, sier Meyer.

Brannvesenet rykket ut med mannskap fra fire stasjoner.

Har kontroll på brannen

Brannvesenet meldte klokken 07.21 at brannen er under kontroll, men at det vil fortsettes med etterslukking.

Vest politidistrikt skriver at det ikke lenger er åpne flammer, men at det er varme i konstruksjonen.

– Bare ett hus er rammet av brannen, og ingen er savnet, skriver politiet.

Operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt har opplyst til BT at de heller ikke har opplysninger om at noen er skadet.