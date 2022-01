Foreldrene til Birgitte Tengs mener fetterens gjenopptakelse må vente til ny straffesak er avgjort

Foreldrene til Birgitte Tengs mener fetterens begjæring om gjenopptakelse av den sivile dommen må vente til saken mot den nye drapssiktede er avgjort.

Minnesteinen på stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy i mai 1995

NTB-Snorre Schjønberg

11. jan. 2022 20:20 Sist oppdatert nå nettopp

I et svarbrev til Agder lagmannsrett skriver advokat John Christian Elden på vegne av foreldrene at fetterens sak ikke bør bli gjenopptatt før den nye straffesaken er avgjort.

Fetteren ble først dømt, så frikjent for drapet som skjedde i 1995. Han ble likevel dømt til å betale erstatning. Det er denne sivile dommen fetteren nå vil ha gjenopptatt.

Politiet pågrep i fjor høst en mann og siktet ham for drapet. Mannen sitter varetektsfengslet. Elden sier at foreldrene foreløpig ikke vil konkludere basert på siktelsen og fengslingskjennelsen mot 51-åringen som nå er mistenkt i saken.

– De holder spørsmålet åpent, og vil ikke konkludere før politiet og domstolen har gjort det i den nye straffesaken. De har hørt på politiets sikkerhet før, og er mer skeptiske nå, sier Elden til NTB.

Fetterens familie reagerer sterkt

Fetterens advokat, Arvid Sjødin, reagerer sterkt på Eldens svarbrev. Det samme gjør fetterens familie.

Sjødin sier saken ikke er avhengig av at motparten, Tengs-foreldrene, går med på gjenopptakelse, og at han regner med at bevisene mot fetteren som allerede er frafalt i straffesaken, vil bli avgjørende.

– Det som er poenget er at etter den sivilrettslige jussen i Norge, må det være sterk sannsynlighet for at han er skyldig. Når politiet har frafalt bevisene, kan man ikke si det, sier Sjødin til NTB.

På spørsmål om det ikke er forståelig ut fra et menneskelig perspektiv, og ikke et juridisk, at foreldrene ønsker å se straffesaken mot den nye siktede avgjort før de konkluderer, svarer Sjødin kontant nei.

– Overhodet ikke. De må forstå at det å sitte med en drapsdom over seg som er uriktig, det er en krenkelse. Det må telle mer, sier Sjødin.

Han sier det nå er opp til Agder lagmannsrett å vurdere saken og at han regner med at det vil ende med gjenopptakelse og full frifinnelse for fetteren.

– Prematur begjæring

Elden viser i sitt svarbrev til at fetteren og hans advokater ikke har innsyn i politiets dokumenter i den nye straffesaken.

– Dette vil han trolig få dersom det blir reist tiltale mot eller på annen måte truffet påtalevedtak mot den nå siktede personen. Rettergangen vil være offentlig, skriver Elden.

– Begjæringen fremstår således prematur, konkluderer han.

For tidlig

I svarbrevet til Agder lagmannsrett konkluderer også Elden med at det er for tidlig å legge ned noen påstand på vegne av foreldrene.

Elden ber retten stille saken i bero fram til straffesaken mot den nye mistenkte er avgjort. Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot mannen, som nekter befatning med saken og dermed også straffskyld.

– De oppgitte motparter antar at både den begjærende part og dem selv vil kunne danne seg et vesentlig bedre bilde av bevisene i saken dersom de føres for retten ved en ny tiltalebeslutning, og at det er bedre grunnlag for å uttale seg om saken etter at en slik hovedforhandling måtte være gjennomført og dom avsagt i den ene eller andre retning, skriver Elden.