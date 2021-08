Markerte terrorangrepet for to år siden: – Det har påvirket hverdagen til moskeen og muslimer generelt

– Kunnskap og samhold er det beste svaret mot hat. Men kunnskap og samhold kommer ikke av seg selv.

– Det er viktig at folk er klar over at det eksisterer rasisme og hat som ekskluderer noen og inkluderer andre, sier daglig leder i Stiftelsen 10. august Hawa Muuse.

Det er to år siden Philip Manshaus skjøt og drepte sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og deretter tok seg inn i Al-Noor Moskeen i Bærum med våpen.

Angrepet i moskeen ble avverget av Mohammed Rafiq (65) og Mohammed Iqbal (75) som befant seg der.

Manshaus ble dømt til 21 års forvaring av Asker og Bærum tingrett. Han anket ikke dommen.

I retten betegnet Manshaus drapet på stesøsteren som en henrettelse som var rasistisk motivert. Han beskrev også moskeangrepet som et planlagt angrep på fredelige mennesker i et gudshus.

Tirsdag ble hendelsen markert i Al-Noor Moskeen i Bærum.

Imam Syed Muhammed Ashraf sa at moskeen deres trenger ressurser for å kunne ta vare på sikkerheten.

Moskeen fyltes opp med én meter mellom stolene. Utenfor var politiet godt representert.

– Kunnskap og samhold er det beste svaret mot hat. Men kunnskap og samhold kommer ikke av seg selv, sier imam Syed Muhammed Ashraf.

Han sier videre at angrepet i moskeen kom direkte fra hat mot muslimer.

Mange møtte opp for å delta og tale på minnemarkeringen. Fra venstre: Ellen Ihle-Hansen (mor til Johanne Zhangjia Ihle-Hansen), Hadia Tajik, Guri Melby, Jan Tore Sanner og Abid Raja.

– Våre ledere og samfunn har ikke gjort nok for å hindre vekst i høyreekstreme synspunkter.

Han avsluttet med å takke for alles støtte.

Fakta Rettssaken mot Philip Manshaus Dommen mot Philip Manshaus falt 11. juni 2020. Han ble dømt for drapet på sin 17 år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og for angrepet mot Al-Noor Moskeen i Bærum. Angrepet mot moskeen blir regnet som et forsøk på terror. Manshaus sa selv i retten at han drepte stesøsteren sin på grunn av hennes ikke-vestlig bakgrunn. I avhør har han forklart at han angrep moskeen for å skremme muslimer i Norge. Manshaus erkjente seg ikke skyldig. Han ønsket ikke å anke dommen fordi han mente det ville være en formell legitimering av domstolene. Vis mer

– Vi lever i et av verdens tryggeste land, men på dager som denne blir vi minnet på at vår trygghet er skjør, sa Jan Tore Sanner i sin tale.

Ønsker å samle så mange som mulig

Markeringen ble gjennomført i samarbeid mellom Al-Noor Moskeen og Stiftelsen 10. august.

Daglig leder for Stiftelsen 10. august, Hawa Muuse, sier de har ønsket å samle så mange som mulig for å minnes det som skjedde for to år siden. Blant dem som deltok var statsrådene Jan Tore Sanner, Guri Melby og Abid Raja. Direktør for 22. juli-senteret, familien til Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og medlemmer av moskemiljøet var også til stede.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble bare 17 år gammel.

– Denne markeringen er først og fremst viktig for at vi ikke skal glemme 10. august 2019, sier Muuse til Aftenposten.

Hun er opptatt av at det må skapes bevissthet rundt hendelsen på lik linje med 22. juli-angrepene i 2011 og drapet på Benjamin Hermansen i 2001.

Angrepet har skapt frykt

Stiftelsen 10. august er opptatt av at man må jobbe forebyggende for at slike hendelser ikke skjer igjen. Medlemmene mener man må snakke om hva som skjedde, hva som var årsakene og hva konsekvensene var.

– Noen vil kalle 10. august en familietragedie, andre vil gå så langt som å kalle det et mislykket angrep. Men det var det ikke. For det har skapt frykt. Det har påvirket hverdagen til moskeen og muslimer generelt, sier Muuse.

Hun sier blant annet at det å ha større samlinger er blitt skumlere fordi man vet det finnes en fare.

– Vi må jobbe for et varmere samfunn og ta innover oss at muslimhat er et faktisk problem.