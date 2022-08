Ekspert om at broen er knekt flere steder: – Virker litt underlig

Det blir ekstern gransking av brokollapsen på Tretten. Ekspert mener broens såkalte knutepunkter må undersøkes spesielt.

Broen på Tretten kollapset like over 07.30 mandag.

– Vi skal ha en fullstendig og uavhengig gjennomgang av hendelsen. Det skal være trygt å kjøre på norske veier. Derfor er det viktig å komme til bunns i denne saken, sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding mandag ettermiddag.

I 2017 ga Statens vegvesen ut en bok om trebroer der de samlet kunnskapen som eksisterte om trebroer i Norge. Redaktør var Tormod Dyken, tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen og nå pensjonist.

I et intervju med Aftenposten sier Dyken at det er veldig vanskelig å si hva som kan ha gått galt med Tretten bro. Men han har likevel noen generelle bemerkninger.

– Broen er så ny at man antagelig kan utelukke råte og rust. Det har neppe vært en grunn til kollapsen.

Peker på konstruksjonsfeil eller montering

Dyken tror det enten må ha vært en konstruksjonsfeil, altså noe med dimensjoneringen eller beregningene, eller at noe ble gjort galt da broen ble satt opp.

– Jeg har sett på bildene og ser at den har brukket flere steder. Det virker litt underlig. Det er noe man må undersøke nærmere. De bør se spesielt på knutepunktene.

Tretten bro er en fagverksbro. Det vil si at den har to langsgående nivåer. Så er det skråstilte stag mellom de to langsgående nivåene.

Disse skråstilte stagene fordeler trykket på de to langsgående nivåene. De skråstilte stagene er forbundet med de langsgående nivåene i knutepunkter.

– Det er i disse knutepunktene at det kan skje ting, sier Tormod Dyken.

Slik ser fagverksbroen Tretten bro ut på tegningene.

I knutepunktene er det kuttet spor der man har satt inn stålplater. I stålplatene er det kuttet mange hull. I disse hullene er det plassert stålstaver, som kalles dybler, som står på tvers av kraftretningen.

– Der er det en mulig svakhet, noe man har sett tidligere på Flisa bro, sier Dyken.

– Dyblene har hatt en tendens til å arbeide seg ut av hullene de står i.

Om dette blir oppdaget ved inspeksjoner, kommer an på hvor grundig man har vært under inspeksjonen, mener Dyken.

– De som inspiserer broer som dette, burde være klar over at dette er noe de skal se etter, sier Dyken.

Ble sjekket i juni

Så sent som i juni ble det gjennomført en inspeksjon av Tretten bro. Fylkeskommunen sto bak. Rapporten har én skademerknad.

Det ble registrert bevegelse i og rundt asfaltfugen i overgangen på østsiden av broen. Man antok at skaden i fugen i asfaltdekket skyldtes at lastebiler og tungtransport har bremset opp akkurat ned mot overgangen på denne siden, fordi man kommer til en kryssende vei rett etter å ha kjørt av broen.

Ifølge en utskrift fra Vegdirektetets bruforvaltningssystem Brutus skal det i 2020 ha blitt lagt på til sammen 18 meter med nye fuger med mykasfalt på asfaltslitelaget i broaksene. Dette ble gjort for å beskytte endene av brodekket mot fuktlekkasje.

Asfaltfugen i overgangen på østsiden av broen beveget seg, ble det rapportert etter en inspeksjon i juni i år. Her et bilde av asfaltovergangen i Google Maps, der kantsteinene viser at det har vært bevegelse i og rundt asfaltfugen.

Også tidligere år er det gjennomført inspeksjoner.

I 2016 ble det påpekt feil som kunne gjøre at vann kunne trenge inn og føre til følgeskader, fukt og råte. Man fant også kabler som var blitt kuttet som følge av hærverk. I 2021 manglet en mutter på en lysmast.

Krever grundig rapport

– Hva er det som har skjedd her? Denne broen er bare ti år gammel. Jeg forventer en grundig rapport som kartlegger årsaken. Den forrige broen sto der siden 1895, men denne bare holdt i 10 år, så her lukter det skandale, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Sjåføren som var involvert i ulykken mandag, jobber for transportselskapet Sigurd og Ola Grimstad, som er medlem i forbundet.

Mo synes det er bekymringsfullt at det ikke er første gang en trebro kollapser.

Ser ingen grunn til å stenge broer

Aud Margrethe Riseng er samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, som i januar 2020 tok over ansvaret for oppfølging, vedlikehold og tilsyn av broen som mandag morgen kollapset.

– Vi hadde en hovedinspeksjon av broen i fjor. Så sent som i juni i år hadde vi det vi kaller en enkeltinspeksjon. Ingen av inspeksjonene ga grunn til bekymring. Hovedinspeksjon utføres av innleid rådgiver. Enkeltinspeksjonene tar vi selv, sier Riseng.

– Det som skjedde nå, var ikke bare tragisk. Det var også veldig overraskende. Vi har mange trebroer i vårt fylke, sier hun.

– Er det aktuelt å stenge de andre trebroene inntil årsaken til kollapsen mandag er avdekket?

– Nei, det ser vi ikke som aktuelt nå, sier Riseng.

Hun sier de har egne fagfolk som følger opp broene, og et strengt regime for oppfølging.

Heller ikke Veivesenet vil stenge

Cato Løkken er øverste ansvarlig for broer i Statens vegvesen region øst.

– Vi støtter Riseng i ikke å stenge broene, sier han.

Løkken sier at man har gått gjennom tilsvarende broer tidligere, noe som resulterte i enkelte anbefalinger og tiltak. Det skjedde etter kollapsen på Perkolo bro på E6 over Sjoa i 2016.

Det var ifølge Løkken ikke spesielle tiltak som gikk igjen.

– Har det på noe tidspunkt i fagmiljøet du er en del av, vært uttrykk bekymring for denne type broer?

– Ikke som jeg kjenner til.

– Heller ikke da broene ble bygget?

– Nei. Det er grunn til å være trygg på at broene er bygget på en god måte.

Løkken sier at broen nå først skal sikres. Det er i første rekke politiet som har ansvaret på skadestedet. Veivesenet gir faglige råd.