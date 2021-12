Ber om ni måneders fengsel for Hege Haukeland Liadal

Aktoratet mener den tidligere stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet bør betale tilbake penger hun har fått, og dekke saksomkostninger.

Den tidligere stortingsrepresentanten under første dag i retten.

8. des. 2021 15:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Denne saken skiller seg fra andre bedragerisaker, på grunn av Liadals helt spesielle rolle som stortingsrepresentant.

Det sa politiadvokat Kristin Rusdal i Oslo tingrett onsdag ettermiddag.

Påtalemyndigheten la ned påstand om ni måneders fengsel for Hege Haukeland Liadal. Hun står tiltalt for grovt bedrageri.

Påtalemyndigheten mener at Liadal bevisst har fått 125.353 kroner for mye utbetalt fra Stortinget for reiser. Noe av denne summen ble tilbakebetalt tidligere.

Liadal bør derfor nå dømmes til å betale tilbake 107.000 kroner til Stortinget, mener aktoratet. De mener hun også bør betale saksomkostninger på 300.000 kroner.

– En utømmelig kilde med fri tilgang til offentlige midler

Rettssaken mot Liadal er inne i siste fase, og onsdag fullførte aktoratet sin prosedyre rundt forholdene som først ble avdekket av Aftenposten i april 2019.

De mener summen er av underordnet betydning. Tillitsbruddet er det vesentligste.

Aktoratet: Fra venstre, hovedetterforsker Lillian Frette Litlehamar, politiadvokat Kristin Rusdal og statsadvokat Monica Krag Pettersen.

– Det er et tillitsbrudd overfor Stortinget, men også for velgerne som har valgt henne inn på Stortinget. Det bidrar til å svekke tilliten velgerne må ha til Stortingets medlemmer, sa politiadvokat Rusdal.

Saken har gått for Oslo tingrett i flere uker. Retten har vært gjennom 56 reiseregninger fra Liadal. Om disse sa Rusdal:

– Ingen kontrollerte om det var noe reelt behov. Ingen kontrollerte om hun hadde kjørt sin egen bil. Om reisen egentlig var av en privat karakter. Ordningen var en utømmelig kilde med fri tilgang til offentlige midler.

Politiadvokaten sa at ordningen med reiseregninger fullt ut er tillitsbasert. Hun sa at dersom ikke en Aftenposten-journalist hadde undersøkt saken, ville sannsynligvis ikke sakene om reiseregninger på Stortinget blitt oppdaget.

– Liadal ville fortsatt vært stortingsrepresentant og kunne benyttet ordningen, sa Rusdal

Advokaten prosederer torsdag

Hverken Liadal eller advokaten hennes Erik Lea ønsker å kommentere påtalemyndighetens prosedyre og påstand om straff.

Lea sier han vil si en hel del om det i retten torsdag.

I fjor dømte Høyesterett tidligere stortingsrepresentant Mazyar Keshvari til 11 måneders fengsel for grovt bedrageri. Da var summen høyere, 449.000 kroner, men Keshvari hadde på forhånd erkjent forholdene.