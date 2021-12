Sykehustallene går rett i været. Nye koronatiltak i kveld.

Flere er på sykehus. Smitten har gått i været. Med omikronvarianten vil det bli enda verre. Derfor må Norge tråkke enda hardere på bremsen.

Folk har igjen begynt å bruke munnbind på trikken i Oslo.

7. des. 2021 13:19 Sist oppdatert 6 minutter siden

Helseminister Ingvild Kjerkol har varslet kraftigere tiltak for å håndtere koronasituasjonen. Klokken 19.00 får vi vite hvilke tiltak det blir.

Her er årsaken til at Norge må trå enda hardere i bremsen, bare fem dager etter forrige runde med nye tiltak.

FHI og avdelingsdirektør Line Vold mener situasjonen er alvorlig.

Sykehusenes kapasitet trues

Tirsdag var 320 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 58 pasienter siden fredag.

Tallet er det høyeste som er registrert i hele år og kun fem mindre enn rekorden i hele pandemien, som ble satt 1. april 2020. Da var 325 innlagt.

50 av pasientene får respiratorbehandling, og 90 ligger på intensivavdeling. Det er 22 flere på intensivavdeling enn for fem dager siden.

Et av myndighetenes viktigste mål under pandemien er å sikre forsvarlig drift av sykehusene.

Helsedirektoratet fastslo allerede 30. november at «kapasiteten i helsetjenesten, både i kommunene og i helseforetakene, er utfordret, enkelte steder i ferd med å bli overbelastet». Siden den gang har antallet sykehusinnlagte med covid-19 gått enda mer opp.

Smitten har eksplodert

Smittespredningen har den siste måneden nådd nivåer man ikke har vært i nærheten av siden pandemien startet i mars 2020. Norge og Danmark er de to landene i Norden som har veldig sterk smitteøkning.

I Oslo er smittetrykket på et helt eksepsjonelt nivå. Selv Oslos minst rammede bydeler ligger nå på over 1000 smittede pr. 100.000 innbyggere. Aller verst er det i Søndre Nordstrand, der smittetrykket er på 2424.

Smitten spredte seg raskt på skolene da de startet opp uten smitteverntiltak i høst. Det har den fortsatt å gjøre, men nå ser man også utstrakt smittespredning i alle aldersgrupper opp til 60 års alder.

I aldersgruppen 10–19 år har 23 prosent av befolkningen i Oslo blitt registrert smittet med covid-19 siden pandemien startet i mars i fjor. I enkelte bydeler er over 30 prosent blitt registrert smittet.

FHI antar at man kun fanger opp cirka 60 prosent av den faktiske smitten. I enkelte bydeler i Oslo kan over halvparten av innbyggerne i alderen 10–19 ha blitt smittet med korona.

Tror det blir enda verre med omikron

Den økte smittespredningen man har sett den siste måneden, har nesten utelukkende skjedd med deltavarianten. FHI tror smittespredningen vil bli enda verre med omikronvarianten, som allerede sprer seg i Norge. De tror omikron vil bli dominerende i Norge senest i januar 2022.

– Vi forventer at antallet smittede med denne varianten vil øke raskt de nærmeste ukene. Dette, sammen med den allerede økte belastningen på helsetjenesten, gjør at vi nå vurderer situasjonen som alvorlig, sier kriseleder og avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.

Frykter bølge med sykdom

Selv med delta som den dominerende virusvarianten har Norge altså opplevd en voldsom smitteøkning. Mens man i oktober lå på noen hundre smittede pr. dag, snakker vi nå om 3–4000. Med omikron tror FHI at smittetallene vil kunne øke enda mer.

Selv om 90 prosent av den voksne befolkningen er vaksinert, tror FHI at omikron vil «forårsake en bølge med betydelig sykdomsbyrde», med mindre tiltak for å begrense dette settes inn.

De siste syv ukene har det vært flere fullvaksinerte enn uvaksinerte som har blitt lagt inn på sykehus med covid-19. Det er en ventet utvikling, siden en så høy andel av befolkningen er vaksinert. FHIs beregninger viser likevel at uvaksinerte har mye større risiko for å utvikle alvorlig sykdom dersom de blir smittet.

– Nødvendig med sterkere tiltak

FHI tror omikronvarianten i betydelig grad vil forverre sykdomsbyrden fra covid-19.

– Varianten vil sannsynligvis etablere seg i Norge og i løpet av noen uker bli dominerende. Det er likevel stor usikkerhet. Det er derfor nødvendig med sterkere tiltak for å beholde kontroll og få oversikt, samtidig som man får mer kunnskap og får vaksinert flere, sier kriseleder og avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

Vaksine er løsningen, men det går tregt

Både FHI, Helsedirektoratet og regjeringen har fremhevet fortsatt vaksineringen som det viktigste våpenet mot covid-19.

Men erfaringen er altså at selv om 90 prosent av den voksne befolkningen er vaksinert, så fortsetter viruset å spre seg. Mange fullvaksinerte eldre er blitt smittet og er blitt så syke at de har havnet på sykehus.

Vaksinene gir ikke lenger like god beskyttelse, særlig for de eldste. 5. oktober bestemte derfor regjeringen at alle over 65 år skulle få tilbud om en tredje dose, en såkalt oppfriskningsdose.

Oslo er blant fylkene som er kommet lengst med oppfriskningsdosene til de eldre. Men vaksineringstempoet er langt fra toppnivået i sommer.

Utrullingen av denne oppfriskningsdosen har gått tregt. I sommer ble det i Oslo satt nærmere 60.000 vaksineskudd i uken. Nå ligger man på 20.000. Mange andre kommuner gjør det enda dårligere.

Regjeringen har vedtatt at intervallet mellom 2. og 3. dose skal reduseres fra seks til fem måneder også for folk som er mellom 45 og 65 år. Fire av bydelene i Oslo har begynt å tilby en oppfriskningsdose til innbyggere mellom 55 og 64 år. Men mange andre steder må folk i denne aldersgruppen fremdeles vente en stund.

Omikron

Oppdagelsen av omikronvarianten har skapt stor usikkerhet. Erfaringene fra Sør-Afrika og fra det store julebordsutbruddet i Oslo tilsier at omikron er mer smittsom enn deltavarianten. Det ser ut til at både folk som tidligere har vært smittet av korona og fullvaksinert, kan bli smittet med omikron.

Bare 36 prosent av voksne i Sør-Afrika er fullvaksinert. Landet har hatt millioner av doser, men befolkningen har nølt med å ta vaksinen. Etter funnet av omikron har vaksineringstempoet økt.

Undersøkelser i Sør-Afrika antyder at omikron fører til mindre alvorlig sykdom. Men tallene derfra er fremdeles usikre og erfaringene vil ikke nødvendigvis være de samme i Norge, som blant annet har en eldre befolkning.

Regjeringen har sagt at de innfører tiltak nå for å kjøpe seg tid frem til vi vet mer om omikron.