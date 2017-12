Vil gi Brustad-bua mer plass

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) fikk overrakt innstillingen til det regjeringsoppnevnte utvalget torsdag formiddag.

– Det har vært en veldig tilspisset og opphetet debatt, og den offentlige samtalen har vært preget av veldig sterke oppfatninger, og enten et ja eller nei til søndagsåpent. Det arbeidet utvalget har gjort, gir oss muligheten til en mer balansert debatt med et helt oppdatert kunnskapsgrunnlag, sier Helleland til NTB.

Utvalgsleder Erling Lae sier de har vært ute etter en modell som hvis man skal skjerme søndagen, vil stå seg over tid og som kan få bred nok oppslutning.

Han sier utvalgets forslag vil føre til en viss liberalisering av dagens lovverk.

– Jeg skulle ønske at stortingsflertallet var villige til å hoppe opp av skyttergraven. Dette dreier seg ikke om man skal beholde dagens regler eller avskaffe dem, men om man kanskje skal endre dem noe og forbedre dem noe, sier Lae til NTB.

Hovedpunkter

Et flertall i utvalget har samlet seg om en løsning med tre hovedelementer.

Det første punktet er at begrensningen på 100 kvadratmeter for kiosker og dagligvarebutikker bør økes til 150 kvadratmeter. Utvalget vil også inkludere butikker som selger husflid og suvenirer og oppheve dagens krav om at slike butikker må være lokale. Disse butikkene skal ha samme frie åpningstider som i dag.

Det andre forslaget går på at alle andre butikker på 150 kvadratmeter eller mindre får lov til å holde åpent på vanlige søndager mellom klokka 13 og 19, i tillegg til enkelte helligdager.

Det tredje punktet foreslår at unntaket for typiske turiststeder føres videre med departementet som forvalter, men at også slike steder må holde stengt på enkelte helligdager.

Sysselsetting og helse

Utvalget har blant annet kommet fram til at mer liberale åpningstider på søndagene vil ha små konsekvenser for sysselsetting, økonomisk vekst, prisnivå, folkehelsa og frivillig innsats.

Ut fra den debatten som har gått, sier Lae at funnene var overraskende.

– Her har det haglet med påstander. Det har vært påstander om at prisene vil øke hvis det er flere søndagsåpne butikker, noe vi vet fra våre naboland at er feil. Noen har sagt at det blir flere sysselsatte. Det er også feil, for handelen vil flate ut litt, sier Lae.

– Funnene våre viser at debatten har vært nokså fylt med overdrivelser, fortsetter han.

– Beklagelig

Et mindretall bestående av tre utvalgsmedlemmer mener gjeldende regelverk i all hovedsak burde føres videre. Blant dem er Trine Lise Sundnes, forbundsleder i Handel og Kontor.

– Jeg synes det er beklagelig at flertallet i utvalget konkluderer som de gjør, et forslag som vil bety kroken på døra for søndag som en fortsatt annerledes dag, sier Sundnes.

Forrige uke fremmet fem stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet et forslag om å «legge til grunn at dagens bestemmelser i helligdagsfredloven skal ligge fast».

Forslaget blir ikke ferdigbehandlet før over nyttår. Sp, SV og KrF bekrefter at de støtter forslaget. Etter alt å dømme får det også støtte fra Rødt og MDG.