Vil gi Brustad-bua mer plass og kortere åpningstid

Begrensningen på 100 kvadratmeter for kiosker og dagligvarebutikker bør økes til 150 kvadratmeter, mener et flertall av utvalget som torsdag leverte sin utredning til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Utvalget vil også inkludere butikker som selger husflid og suvenirer og oppheve dagens krav om at slike butikker må være lokale.

Åpningstidene bør reguleres til mellom klokken 13 og 19 for på den måten å skjerme søndag formiddag, mener utvalget.

Utvalgsleder Erling Lae sier at halve utvalget ønsket en liberalisering etter svensk og dansk modell, mens et mindretall ønsket å beholde dagens regelverk.

Likevel har et flertall på 11 av 14 utvalgsmedlemmer samlet seg om forslagene i utredningen.

– Dette er ingen fasit, dette handler om politikk, bemerket Lae da han leverte fra seg rapporten.

– Jeg er veldig glad for denne utredningen. Først og fremst gir den et kunnskapsgrunnlag og oppdatert informasjon. Dermed kan vi gå inn i debatten om søndagsåpne butikker med et annet grunnlag enn før, sier kulturministeren.