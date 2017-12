Facebook skal betale skatt til Norge

Dermed skal ikke lenger pengene sluses rett til Irland, men isteden føres i landet der den reelle omsetningen skjer, skriver Dagens Næringsliv.

Facebooks finansdirektør Dave Wehner opplyste om endringen i en pressemelding tirsdag.

– Større transparens

– Vi mener at endringen til en lokal salgsstruktur vil føre til større transparens for regjeringer og politikere i hele verden. De har etterspurt større åpenhet rundt omsetning knyttet til lokaltstøttet salg i deres land, skriver Facebook i meldingen.

Wehner legger ikke skjul på at det er en omfattende og komplisert endring Facebook nå skal gjennomføre. Planen er å bruke hele 2018 på dette arbeidet, mens målet er å være i havn innen første halvdel av 2019.

Ifølge Financial Times betyr omleggingen at Facebook vil måtte betale mer i skatt til land der skattleggingen har vært minimal, men totalt sett innebærer ikke dette nødvendigvis at selskapet må ut med mer skatt.

2 mrd. i Norge

Ifølge mediebyrågrupperingen Groupm er det ventet at Facebook vil omsette for over 2 milliarder kroner i Norge neste år. I årsregnskapet for 2016, som også omfatter de siste månedene av 2015, kom det fram at Facebook Norway omsatte for 13,1 millioner kroner. 468.000 kroner ble betalt i skatt til Norge, mens de reelle annonseinntektene ble inntektsført i Irland, der det internasjonale hovedkontoret ligger.

Ifølge Dagens Næringsliv anslås det at selskapets inntekter i Norge i fjor var på 1,5 milliarder kroner.

