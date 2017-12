Meteorologene advarer om speilblanke veier: – Regnet når Østlandet ved lunsjtider

Tirsdag ble det sendt ut OBS-varsel til både Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus, Telemark, Buskerud og Agder.

I morgentimene onsdag gikk politiet i Agder ut og advarte om glatte veier, og hadde samtidig en oppfordring til bilistene om å kjøre forsiktig.

Regnet kommer til Østlandet rundt lunsjtider

Meteorologisk institutt varsler at regnet beveger seg videre, og at faren for glatte veier vil tilta i de andre fylkene, slik gårsdagens OBS-varsel tilsier.

– De neste timene vil regnet forlytte seg til Telemark og etter hvert også til Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold, sier vakthavende meteorolog Kristian Gislefoss til Aftenposten like før kl. 09.

– Jeg regner med at det når Østlandet rundt lunsjtider, cirka fra klokken 11.

– Dere varsler minusgrader og regn, hvorfor blir det ikke snø?

– Kort fortalt er det plussgrader høyt oppe i et luftlag over oss. Og når nedbøren, som starter som snø, kommer inn i dette luftlaget med plussgrader smelter den til regn. Nedbøren rekker så ikke å gjøre seg om til snø igjen før den når bakken. Dermed blir det regn som fryser på bakken forklarer, Gislefoss.

Fikk inn 53 pasienter med brudd

Ifølge OBS-varslet er faren i utgangspunktet over kl. 15, men Gislefoss understreker at det kan hende det vil vare noe lenger og ber folk være oppmerksomme.

Meteorologen sier det kan bli like glatt som den første helgen i desember. Da skapte underkjølt regn svært vanskelige gå- og kjøreforhold. Oslo legevakt fikk inn 53 pasienter med brudd.

– Her er det bare å kjøre veldig forsiktig og ikke minst også gå forsiktig. Vi har lagt ut en liten oppfordring på Twitter, sier Gislefoss.