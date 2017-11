90 av Norges antatt farligste sitter på ubestemt tid

90 av de antatt farligste fangene i Norge sitter fengslet på ubestemt tid. Alle har fått forvaringsdom, som er ment til å brukes på personer som det er fare for gjør nye alvorlige lovbrudd eller som samfunnet må vernes mot, skriver NRK.

I teorien kan de sperres inne for resten av livet.

Det er kun ett spørsmål retten må ta stilling til om en innsatt med forvaringsdom skal prøveløslates: Er det en nærliggende fare for at vedkommende vil gjøre en kriminell handling igjen?

4000 innsatte

Samtidig må de rundt 4.000 innsatte som soner ordinære fengselsstraffer innfri en rekke kriterier for å slippe ut, deriblant om den innsatte rettet seg etter fengslets regler og om vedkommende er skikket til å komme tilbake til samfunnet.

– Vi mener det er lettere å bli løslatt når minstetiden er over ved forvaring enn fra vanlig fengselsstraff og det er et problem. Det er de farligste som får forvaring og da er det veldig ulogisk at de slipper lettere ut enn de med vanlig fengsel, sier statsadvokat Reidar Brusgaard hos Riksadvokaten til NRK.

Han sier at Riksadvokaten nå ønsker at det skal være like kriterier for å slippe ut enten man soner en forvaringsdom eller en ordinær fengselsstraff.