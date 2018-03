Norsksomaliske Sumaya Jirde Ali (20) trakk seg som en av tre hovedappellanter på årets 8. mars-markering på Torgallmenningen. Hun oppga trusler og hets som årsak.

Bakteppet for dette var flere kritiske artikler på nettstedet Resett, som endte med at Ali mottok hets og sjikane.

Torsdag stilte hun likevel for å markere kvinnedagen. Det skriver Bergens Tidende.

«Takket være alle som har mobilisert og støttet meg opp de siste ukene, takket være det enorme engasjementet folk har vist mot rasisme og sexisme, har jeg i dag krefter og mot til å både gå og holde appell under 8. mars-toget i Bergen», skriver hun på Facebook.

– Min høylytte røst må folk venne seg til

I et intervju med Klassekampen sier hun at hun nekter å la seg kneble.

– Mine søstre kjempet ikke for kvinnelig stemmerett for at røster som min skulle knebles i 2018, sier hun til avisen.

Da Sumaya Jirde Ali trakk seg, ble Nuray Yildrim fra ytringsfrihetsorganisasjonen Norske PEN hentet inn som erstatter.

Hun benyttet anledningen til å fortelle om både sitt eget og Sumayas liv før hun overraskende ga ordet videre til 20-åringen.

– Damn, så mange dere er, sa Ali til rungende applaus før hun holdt et flammende innlegg om minoritetskvinner sin plass i offentligheten.

I utgangspunktet skulle Ali holde en appell om global vold mot kvinner, men så seg nødt til å velge et annet tema etter hetsen hun har fått.

– Det kan jeg ikke i dag. Ikke fordi jeg ikke vil, men fordi jeg må snakke om noe annet. Den siste uken har jeg vært så psykisk og fysisk nedbrutt at jeg tenkte at jeg aldri ville bruke stemmen min igjen, sa Ali.

Hun går i dag med voldsalarm og er i jevnlige trygghetssamtaler med politiet.

Til tross for omstendighetene, fikk samfunnsdebatten stor støtte fra de over 2000 fremmøtte på Torgallmenningen.

– Min høylytte røst må folk venne seg til, den skal ingensteds, den er hjemme, ropte hun fra scenen i det toget gjorde seg klart til å marsjere gjennom Bergens gater.

Preget Ap-leder

Til stede på Torgallmenningen var også Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Han var tydelig preget både av folkehavet og de mange følelsesladde appellene.

– En veldig sterk opplevelse. Her er det mange mennesker, og det er tydelig at både Sumaya og #metoo har mobilisert, sier Støre.

Begraver kjønnsrollene

I det historisk lange 8. mars-toget var parolene mange og varierte. «Kjønnstyranni», «samtykkelov» og «stopp overgrep mot kvinner» var noe av det som gikk igjen.

Rød Ungdom i Bergen bar en kiste gjennom toget som et symbol på at det er på tide å begrave de tradisjonelle kjønnsrollene.

– I alle samfunn har det vært normer for menn og kvinner. Vi er lei av å følge kjønnsrollene. Det er blitt bedre med tiden, men når noen roller forsvinner, dukker nye opp, sier Marie Follesø og Liv Müller Smith-Sivertsen.

«Søviknes må gå»

I toget var det også flere som valgte å vise sin støtte til jenta i Søviknes-saken, som i forrige uke sto frem med sin historie i Bergens Tidende og Aftenposten.

Med parolen «Søviknes må gå» var budskapet klart og tydelig.

– Jeg mener han må gå fordi det han har gjorde var et så stort tillitsbrudd. Det er ingen menneskerett å bli minister, sier Kristine Vikesund.

Hun har også møtt opp i toget for å vise sin støtte til Sumaya Jirde Ali.

– Sumaya er en utrolig viktig stemme. Jeg kunne ikke bare la det skje at hun skulle forsvinne fra offentligheten. Det ville vært et tap for demokratiet, sier Vikesund.

