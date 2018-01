Sogneprest i Jemtlands begravelse: – Vanskelig og forferdelig trist

Den drepte tobarnsmoren Janne Jemtland ble begravet fredag. Minnene om 36-åringen samler hele bygda, sa sogneprest Katrin Wiegmann i seremonien i Veldre kirke.

– Alle vi som er her i dag, er i en situasjon som ingen vil være i. Det er tøft, vanskelig og forferdelig trist, sa Wiegmann til en fullsatt Veldre kirke i Brumunddal, skriver Ringsaker Blad.

Både familie, venner og andre sørgende hadde møtt opp for å ta et siste farvel med Janne Jemtland. Sognepresten sa at minnene om 36-åringen samler folket i bygda.

– Det er et hav av ubesvarte spørsmål. Et helt samfunn har fulgt med, og sorgen er stor. Og familien må ta inn over seg at Janne ble revet bort så altfor tidlig. Minnene om Janne samler oss, sa Wiegmann ifølge VG.

Fant spor i huset

Jemtlands familie hadde i forkant bedt både mediene og andre om å vise respekt ved begravelsen, ikke minst for å beskytte familien og barna i sorgen. I samråd med Jemtlands bror, Terje Opheim, var det satt klare grenser for hvordan pressen kunne dekke begravelsen.

Janne Jemtland ble borte natt til 29. desember og meldt savnet dagen etter. I 15 dager ble hun vurdert som savnet fram til politiet fredag 19. januar gjennomførte kriminaltekniske undersøkelser på eiendommen og i huset hvor hun bodde sammen med ektemannen (47) og de to barna.

Der fant politiet avgjørende spor som førte til at mannen ble siktet for drap. Dagen etter påviste han for politiet et sted i Glomma ved Eid bru i Våler hvor den døde kvinnen ble funnet.

Tilbakeholdne med informasjon

Politiet har så langt holdt kortene tett til brystet og vært uvanlig tilbakeholdne med å gi ut informasjon om etterforskningen. De har sagt at de bevisst har latt være å informere av hensyn til barna og de pårørende og begravelsen fredag.

Torsdag ettermiddag varslet imidlertid Innlandet politidistrikt at de neste fredag vil holde en orientering om utviklingen i etterforskningen.

– Politiet vil ved denne orienteringen blant annet si noe om teorien det jobbes etter. Etterforskningen pågår for fullt, og det jobbes blant annet med avhør og gjennomgang av ulike opplysninger og data i saken, opplyste politidistriktet.

Erkjenner ikke skyld

Jemtlands ektemann erkjenner ikke skyld etter siktelsen om drap. Hamar Arbeiderblad skrev onsdag at mannen i avhør har forklart at han og ektefellen kranglet, og at det var dette som var foranledningen til handlingen som førte til at hun døde. Dette har ikke politiet ønsket å kommentere.

– Hans stilling til siktelsen er den samme, opplyste hans forsvarer, advokat Ida Andenæs, til avisen samme dag.

Terje Opheim har opprettet et minnefond for å hjelpe sønnene hennes.

Broren til Janne Jemtland takker lokalsamfunnet for all støtte.

– Alle vi som er her i dag, er i en situasjon som ingen vil være i. Det er tøft, vanskelig og forferdelig trist, sa Wiegmann til en fullsatt Veldre kirke i Brumunddal, skriver Ringsaker Blad.

Både familie, venner og andre sørgende hadde møtt opp for å ta et siste farvel med Janne Jemtland. Sognepresten sa at minnene om 36-åringen samler folket i bygda.

– Det er et hav av ubesvarte spørsmål. Et helt samfunn har fulgt med, og sorgen er stor. Og familien må ta inn over seg at Janne ble revet bort så altfor tidlig. Minnene om Janne samler oss, sa Wiegmann ifølge VG.

Fant spor i huset

Jemtlands familie hadde i forkant bedt både mediene og andre om å vise respekt ved begravelsen, ikke minst for å beskytte familien og barna i sorgen. I samråd med Jemtlands bror, Terje Opheim, var det satt klare grenser for hvordan pressen kunne dekke begravelsen.

Janne Jemtland ble borte natt til 29. desember og meldt savnet dagen etter. I 15 dager ble hun vurdert som savnet fram til politiet fredag 19. januar gjennomførte kriminaltekniske undersøkelser på eiendommen og i huset hvor hun bodde sammen med ektemannen (47) og de to barna.

Der fant politiet avgjørende spor som førte til at mannen ble siktet for drap. Dagen etter påviste han for politiet et sted i Glomma ved Eid bru i Våler hvor den døde kvinnen ble funnet.

Tilbakeholdne med informasjon

Politiet har så langt holdt kortene tett til brystet og vært uvanlig tilbakeholdne med å gi ut informasjon om etterforskningen. De har sagt at de bevisst har latt være å informere av hensyn til barna og de pårørende og begravelsen fredag.

Torsdag ettermiddag varslet imidlertid Innlandet politidistrikt at de neste fredag vil holde en orientering om utviklingen i etterforskningen.

– Politiet vil ved denne orienteringen blant annet si noe om teorien det jobbes etter. Etterforskningen pågår for fullt, og det jobbes blant annet med avhør og gjennomgang av ulike opplysninger og data i saken, opplyste politidistriktet.

Erkjenner ikke skyld

Jemtlands ektemann erkjenner ikke skyld etter siktelsen om drap. Hamar Arbeiderblad skrev onsdag at mannen i avhør har forklart at han og ektefellen kranglet, og at det var dette som var foranledningen til handlingen som førte til at hun døde. Dette har ikke politiet ønsket å kommentere.

– Hans stilling til siktelsen er den samme, opplyste hans forsvarer, advokat Ida Andenæs, til avisen samme dag.

Terje Opheim har opprettet et minnefond for å hjelpe sønnene hennes.