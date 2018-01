– Jeg har vanskelig for å tro at noen skifter seksuell legning på grunn av en kommunal handlingsplan. Det ville også overraske meg om planen hadde dette til hensikt, sier Eidsvig til Klassekampen.

Han sier også til avisen at homofile selvsagt har en plass i den katolske kirken og at skeive kan føle seg velkommen. Likevel ville Eidsvigs rådet kommunen til å være tilbakeholdende.

– Om slike planer faller innenfor en kommunes rimelige innflytelsessfære, er imidlertid en annen sak.

Det var i begynnelsen av januar at biskopen i Tromsø skrift skrev et krast høringssvar til kommunens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Her hevder biskopen at seksualitet ikke er en rettighet, og at handlingsplanen er menneskerettsstridig indoktrinering som vil pålegge et unødvendig press om seksuell legning som kan få «unaturlige» konsekvenser.

Overfor Klassekampen bekrefter Ulrik Sverdrup-Thygeson ved Tromsø stift at de frykter det skal bli flere homofile personer på grunn av kommunens handlingsplan.