Store nedbørsmengder med regn, sludd og snø har ført til store problemer i trafikken på Østlandet onsdag kveld. Dermed ligger det an til nok en kveld med utforkjøringer og ulykker. Tirsdag var det et hundretall ulykker på Østlandet.

Vegtrafikksentralen melder at alt tilgjengelig mannskap nå er kalt ut.

– Det er spesielt på sideveiene at det er blitt svært glatt, og da gjerne de veiene som til nå har vært snødekket. Disse har fått regn på seg i dag og da har de blitt svært glatte i form av is. Det blir gruset, men det er fort at det har en kortvarig virkning på grunn av at det regner, sier Jeanette Andresen, trafikkoperatør i Statens vegvesen.

De oppfordrer bilister til å kjøre etter forholdene.

440 bilskader på ett døgn

Siden tirsdag har Gjensidige fått melding om 440 bilskader. De fleste skyldes påkjørsler og biler som har sklidd inn i hverandre på glatte veier på Østlandet.

– Jeg sperret opp øynene da jeg så disse tallene, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige Forsikring til NTB onsdag kveld.

Ifølge selskapet er det 50 prosent flere skader enn det som er vanlig. Og de er ikke alene: Beregninger selskapet har gjort totalt for bransjen, viser at bilskadene det siste døgnet kan komme til å koste forsikringsselskapene 10 millioner kroner ekstra.

– Da har vi regnet konservativt og tatt høyde for det som eksisterer av bransjetall. Når vi opplever slike forhold, hvor det rett og slett er speilblankt på veiene, skal det lite til, sier Rysstad.

Gjensidige oppgir selv å ha 24,5 prosent markedsandel innenfor privatmarkedet.

Dersom Gjensidige-kundene har skadet sine og andres biler like mye som kunder i andre selskaper, har det vært cirka 1800 bilskader det siste døgnet.

Det er tildels svært glatte veier i hovedstadsområdet i kveld. Spesielt utsatt er mindre veier og gangfelt/gangveier. Politiet oppfordrer folk til å la bilen stå om du ikke må kjøre på glatte småveier. Is med vann oppå er glatt selv for godt skodde biler med piggdekk" — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 24, 2018

Mye vann på E6

Politiet går enda lenger. På Twitter skriver operasjonssentralen ved Oslo politikammer at også gangveier er svært utsatt, og mindre småveier. Politiet oppfordrer derfor folk til å la bilen stå om du ikke må kjøre på glatte småveier.

På Romerike meldes det også om utfordringer i trafikken. På strekningen E6 mellom Kløfta og Minnesund er det tidvis mye vann i veibanen.

– Det er en god del vannansamlinger på E6 gjennom Akershus, primært på Romerike. Der har vi nå Mesta ute for å grave hull i brøytekantene for å drenere bort vannet. Det vil de holde på med utover kvelden. Dette gjelder begge kjøreretningene, sier Andresen.

Mesta har mannsaker ute for å drenere bort vannet. De jobber på spreng. Kjør forsiktig og etter forholdene. — Politiet på Romerike (@RomerikePoliti) January 24, 2018

Men det er ikke bare østlandsområdet som har utfordringer på værsiden. Yr sendte tidligere i ettermiddag et obs-varsel i Agder-fylkene, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark. Bilister ble bedt om å kjøre forsiktig.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har utstedt varsel om betydelig snøskredfare i Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Hallingdal, Hardanger og Vest-Telemark. Varslene gjelder for onsdag og torsdag.

Stengte veier og storm

Onsdag ettermiddag meldte Vegtrafikksentralen at E6 over Dovre var stengt på grunn av uvær.

Yr melder også om at et hissig lavtrykk fra Storbritannia gir storm i Nordsjøen onsdag ettermiddag. Dette gjør at det ventes en kortvarig storm på Vestlandet og i fjellet i Sør-Norge onsdag kveld og natt til torsdag.

Hissig lavtrykk fra Storbritannia gir storm i Nordsjøen onsdag ettermiddag, og vi venter kortvarig storm på #Vestlandet og i #FjelletISørNorge i kveld og i natt. Den blåser mest sør for lavtrykkets 'hale'. pic.twitter.com/omfTgYGQjf — Meteorologene (@Meteorologene) January 24, 2018

– Vi oppfordrer alle som er ute i trafikken til å redusere farten etter forholdene, sier Andresen.

Rv7 over Hardangervidda er stengt grunnet dårlig vær, samt at det er kolonnekjøring på Rv52 over Hemsedalsfjellet.

– På Europavei 134 over Haukelifjell er det også kolonnekjøring, det er anbefalt å velge E16 over Filefjell. Der er det åpent, men tidvis redusert sikt på grunn av snøfokk. Her anbefaler vi også store kjøretøy å bruke kjetting, sier Jeanette Andresen i Statens vegvesen.

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet i Hedmark og Oppland er også stengt onsdag kveld på grunn av uvær.