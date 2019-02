Mobil- og nødnett nede i Nordland

– Det er strømbrudd og bortfall av mobilnett og nødnett i Straumen, Ulsvåg, Drag, Kjerringøy og Beiarn. I tillegg er det begrenset GSM-dekning på Fauske, opplyser stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt.

Fasttelefon fungerer for de fleste, men Eilertsen ber folk som ikke får kontakt med nødetatene på telefon, om å oppsøke kommunehuset i kommunen for å få hjelp til å komme i kontakt med nødetatene.

Satellittelefon fungerer, men ikke for å ringe nødnumrene 110, 112 og 113. Folk med satellittelefon blir isteden bedt om å ringe 75 58 90 00 for å komme i kontakt med nødetatene. Eilertsen opplyser videre at VHF-radioforbindelse fungerer og kan benyttes som normalt.

– Telenor jobber med å utbedre feilen så raskt som mulig, men vi har ikke noe tidspunkt for når de forventer å ha rettet feilen, sier Eilertsen.

Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen sier til Avisa Nordland at når det er strømbrudd i mange timer, så får det innvirkning på batteriene til basestasjonene. Totalt har Telenor 32 basestasjoner i Nordland. Han opplyser videre at det er Beiarn- og Gildeskål-området som er hardest rammet.

– Så fort strømmen er tilbake, så vil også mobildekningen være på plass igjen. Dette såfremt det ikke er andre feil vi ikke vet om, sier Amundsen.