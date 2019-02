Giske-kandidatur splitter Trøndelag Ap

Mandag meldte VG at Giske ønsket å bli nestleder i Trøndelag Ap ved siden av dagens nestleder May Britt Lagesen.

Adresseavisen erfarte at dette ikke var ønskelig, verken fra Lagesen eller flere andre i tidligere Nord-Trøndelag Ap, men valgkomitéleder Jorodd Asphjell bekreftet at Giske ble diskutert som en aktuell kandidat til flere verv.

Tirsdag var Asphjell gjest i politisk kvarter på NRK. Der opplyste han at mandagens Giske-debatt dro ut i tid og at de ikke greide å bli enige.

– Først i går kom Giskes kandidatur på bordet, og møtet ble lengre enn vi hadde både håpet og ønsket. Derfor har vi satt et nytt møte nå på onsdag, sa han.

Splitter Trøndelag

Blir de ikke enige da heller, kan det gå mot kampvotering på årsmøtet første helgen i mars. Asphjell vedgår at det har vært en del vanskelige diskusjoner rundt den tidligere Ap-nestlederen.

– Det er klart at det som har skjedd, har preget Trond, og det har preget Trøndelag Arbeiderparti og det har preget landspartiet også, sier Asphjell. Han viser til at partiet nå har behandlet saken og at Giske har mulighet til å søke nye posisjoner, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Nå er det sagt at det er på tide å bli ferdig med saken, men så er spørsmålet om det er rett tidspunkt, sa Asphjell.

Intern prosess

På spørsmål om hvorvidt Giske kunne gjøre comeback i en topposisjon i Ap, understrekte partileder Jonas Gahr Støre tidligere denne måneden at «tillit er noe man må etablere over tid».

Når det gjelder valgprosessen i Trøndelag, viser han til at dette er en intern prosess.

– Det er årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti som bestemmer sammensetningen av styret etter innstilling fra valgkomiteen, sier Støre i en epost til NTB.

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra Giske selv.

Uønsket i Namsos

Mens diskusjonen om Giskes kandidatur raser på fylkesnivå, rykket det nye lokallaget Namsos Ap ut og erklærte at de ikke ville ha den tidligere Ap-nestlederen som gjest på partimøter i deres regi i løpet av valgkampen.

Bakgrunnen var at Namsos Ap diskuterte hvilke partitopp de ønsket som trekkplaster til sitt årsmøte 26. februar.

– På grunn av all støyen det har vært rundt Giske det siste året, ønsker vi ikke den oppmerksomheten og har derfor landet på denne beslutningen, sier leder i Namsos Ap, Marte Jensen, til Trønder-Avisa.

Reagerer på comeback

Arbeiderpartiet avsluttet i februar saken mot Giske etter varslene om seksuell trakassering og upassende oppførsel fra hans side. Selv om den tidligere nestlederen bestrider noen av varslene og ønsket saken behandlet på nytt, ble konklusjonen stående om at han hadde brutt partiets interne retningslinjer.

Samtidig het det at det ikke lengre var noe i veien for Giskes fulle deltakelse i partiet, og kort tid senere uttalte flere lokalpolitikere i Trøndelag at de ønsket et comeback fra 52-åringen.

Flere reagerte på dette, deriblant Line Oma, en av kvinnene som varslet om den tidligere Ap-nestlederen.

.