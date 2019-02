Beregne god tid

Pressevakt Sofie Bruun i Ruter forteller at til tross for glatte forhold på veiene, går det meste av trafikken som den skal. Enkelte bussruter i Oslo-området måtte kortes ned lørdag morgen, fordi de ikke kom frem overalt på isen

– Det kan være vanskelig for bussene å kjøre når det bli såpass glatt, og når det ikke er blitt strødd eller brøytet enda, sier Bruun.

– Bussene kjører forsiktig, og det kan føre til forsinkelser. Men det har gått overraskende bra hittil, legger hun til.

Bruun råder likevel de som skal ut og reise med kollektivtransport til å beregne god tid, ettersom det kan oppstå avvik.

– Se an forholdene

Statens vegvesen har enda ikke fått inn noen meldinger om skader på glatta, kun om mye vann i veibanen. Ved 9-tiden lørdag ble Eidettunnelen på E6 i Østfold stengt i nordgående retning på grunn av oversvømmelse inne i tunnelen.

– Vannet som ligger i veibanene kommer av både regnet og at snøen flere steder har smeltet en god del. Da er det viktig at bilistene passer på å senke farten for å unngå vannplaning, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Mari Aarrestad.

Hun forklarer at det stort sett skal være bart på hovedveiene, og at det ikke skal være farlig å kjøre der. Men man må være varsom på småveiene, der det kan ligge is.

– Så lenge man husker på å se an forholdene, så skal det gå fint. Det at vi ikke har fått inn skademeldinger enda, ser jeg på som en positiv overraskelse, forteller hun.