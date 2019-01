Innhentingen av egenkapital skjer via en garantert fortrinnsrettsemisjon, opplyser selskapet tirsdag morgen.

– Norwegian har vært gjennom en lengre periode med kraftig ekspansjon. Veksten vil nå avta, og selskapet vil ha et økt fokus på å redusere kostnader og investeringsforpliktelsene. Vi er meget godt fornøyd med at våre største aksjonærer støtter Norwegians planer og strategi i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Gjennom fortrinnsrettsemisjonen vil selskapets balanse styrkes, og selskapet vil ha økt fleksibilitet til å støtte denne utviklingen fremover. skal vi konsentrere oss om å optimalisere vår internasjonale virksomhet og redusere kostnader for å øke lønnsomheten, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Samtidig legger flyselskapet fram en rekke tiltak for å kutte kostnader. Blant annet omfatter det salg av fly og mulig etablering av et nytt eierselskap for deler av flyparken, utsettelse av flyleveranser, kostnadsprogrammet #Focus2019 med mål om kostnadsreduksjon på minst to milliarder kroner i 2019, optimalisering av basestruktur og ruteprogram og kompensasjon fra motorprodusenten Rolls-Royce knyttet til problemer på Dreamliner-flyene.

Ifølge Dagens Næringsliv er en av dem som går inn med penger, skipsreder og investor John Fredriksen.

Norwegian Air Shuttle ASA styrker balansen gjennom en emisjon på 3 milliarder kroner, skriver selskapet i en børsmelding.

Selskapet har de siste månedene vært truet av å ha en høyere andel gjeld enn kreditorene setter pris på, og har vært på vei mot å bryte lånevilkårene.

Pengene er allerede på plass. Blant de som nå blar opp, er skipsreder og investor John Fredriksen gjennom Sterner Finance Ltd., DNB, Danske Bank og HBK Holding, som er investeringsselskapet til styreleder Bjørn Kise og konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian, skriver Dagens Næringsliv.