– Det er spennende ting som kan skje fredag, sier Ketil Tunheim, forsker ved Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Han tror flere varmerekorder kan slås. I Oslo ble det 21. juli 1901 målt en temperatur på 35 grader. Det er det varmeste som er blitt registrert i hovedstaden av Meteorologisk institutt.

– Hvis alle faktorer ligger til rette, altså lite skydekke og optimal vind, så kan det blir rekorder. Vi kan også begynne å snuse på landsrekorden, mener Tunheim.

Her har Yr.no samlet noen av de gjeldende værrekordene i Sør-Norge:

I morgen snuser vi kanskje på rekordvarme i flere fylker i den sørlige delen av landet vårt 🌡️ Da er det kjekt med en oversikt over de gjeldende toppverdiene! Kartet viser all-time fylkesrekorder for høyeste maksimumstemperatur i #SørNorge. pic.twitter.com/SD2ekE70Nw — Meteorologene (@Meteorologene) July 26, 2018

48 år gammel landsrekord kan slås

Det er meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt enig i. Den offisielle varmerekorden i Norge står på 35,6 grader i Nesbyen i Buskerud og ble satt 20. juni 1970.

Fredag kan altså den 48 år gamle rekorden slås.

– Det er gode muligheter for at landsrekorden tas, spesielt i indre strøk på Østlandet. Det er små marginer, men det kan absolutt skje, sier Moxnes.

Meteorologen tror også at Oslo-temperaturen kan komme over 35 grader.

– Akkurat nå meldes det om temperaturer på i hvert fall 34-tallet, og derfra er veien kort til rekorden på 35 grader.

Høye temperaturer på Vestlandet

Også på Vestlandet kan det bli svært varmt. Spesielt i indre strøk.

– Det kan bli rekorder her også. I Møre og Romsdal spesielt ser det ut til å bli høye temperaturer. Med vind fra sørøst og fønvindeffekt kan det bli veldig varmt, sier meteorologen.

Her er varmerekorden på 34 grader. Den ble registrert ved Brusdalsvatnet 9. juli 2014.

– Siste krampetrekning

Ifølge Moxnes vil imidlertid fredagen være siste dag i den lange varmeperioden vi har hatt til lands denne sommeren.

– Det er siste krampetrekning nå, sier hun.

I helgen meldes det nemlig om betydelig mengder nedbør. Mellom 20 og 50 millimeter er ventet fra lørdag formiddag til søndag ettermiddag i Oslo-området.

Lovende Norway cup-vær

Den kommende uken vil det imidlertid variere mer.

– Det blir tørt og fint mandag, men resten av uken er litt mer usikkert. Det kan bli spredt nedbør og mer skyer, men det vil fortsatt bli fine temperaturer, forteller hun.

Temperaturer på over 30-tallet må man imidlertid se langt etter, men mellom 20 og 25 grader kan ventes. Det er godt nytt for unge fotballspillere som skal spille ball oppe på Ekebergsletta hele neste uke. Etter det som kan bli en litt våt åpningshelg, mener Moxnes at det kan bli fint turneringsvær for Norway cup-deltagerne.

– Det ser lovende ut. Jeg tror i hvert fall ikke det bli nedbør som gir store gjørmemengder, sier Moxnes.