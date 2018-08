#Lysefjorden, like under Preikestolen kl 2005: Turistferja "EID" har varmgang i motorene, og har sendt ut "MAY DAY". 47 passasjerer ombord blir evakuert over i livbåter og båter som har kommet til, akkurat nå. Luft og sjøressurser er sendt mot stedet, inklusive politibåten.