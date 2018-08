Politiet, en geolog og folk fra kommunen har i formiddag vært på befaring i området der vannet har flommet ned. De har nå besluttet at også Eidsvåg fabrikker må evakueres. Flere bedrifter holder til i bygget. Det gjør også et dagsenter for utviklingshemmede, med 45 brukere, melder BT.

Bergen kommune opplyser natt til torsdag at en geolog må undersøke området før lokal tilførselsvei kan åpnes og de evakuerte i område kan flytte hjem etter at demningen brast onsdag.

På en pressekonferanse klokken 12 opplyser politiet at undersøkelsene pågår fremdeles. Derfor er området rundt demningen fremdeles evakuert.

– Vi gjør dette for å ivareta sikkerheten for alle i bygget. Det ligger i det berørte området, og vi må behandle det likt som boligene i området, sier politiets innsatsleder Gisle Antun til BT.

– Vi ønsker at evakueringen av alle eiendommene skal gjelde fra samme tidspunkt for å unngå misforståelser, sier han videre. Politiet har også gitt beskjed til medlemmene av Eidsvåg Båtlag om å forlate området siden havnen ligger innenfor området som er omfattet av ferdselsforbudet.

Skal gå i dybden

På pressekonferansen kunne Bergens byrådsleder, Harald Schjelderup (Ap), fortelle at han er glad for at ingen er blitt skadet, og lettet over at skadene ikke ble så omfattende som fryktet.

– Vi skal finne ut hva som har skjedd og hvorfor, sa byrådslederen.

Vakthavende kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke gjorde rede for hvordan kommunen håndterte saken. Hun kunne fortelle at kommunen bestemte å evakuere beboerne ved 17-tiden onsdag.

Politiet: Skal vurdere etterforskning

Politiet er glad for at hovedveiene kunne åpnes før rushtrafikken satte i gang torsdag morgen. Nå skal det vurderes om saken skal etterforskes.

– Politiet skal på et senere tidspunkt vurdere om det skal settes i gang etterforskning, sier Morten Ørn, leder av felles operative tjenester i Vest politidistrikt.