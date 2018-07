Til helgen kommer regnet mange venter på – og noen frykter.

Før den tid: Fredag kan bli årets varmeste dag. Det er meldt hele 34 grader i Oslo. Det skal bli knapt en sky å se over hele Norge, ifølge Meteorologisk instiutt.

Puh! På fredag ventes høye temperaturer i #Norge 🔥 Kan det bli årets varmeste dag? Det blir dessuten opphold og skyfritt over nesten hele landet! pic.twitter.com/nTyq5l1otJ — Meteorologene (@Meteorologene) July 25, 2018

– Fredag kan det bli opp mot 34 grader på Østlandet. Dette blir siste krampetrekning med varme og tørt vært, før det slår til med byger og tordenvær, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til NRK.

Forrige kraftige regnskyll i Oslo og Akershus i juni førte til kjellere fylt med vann, forsikringssaker og problemer på veiene.

Gode nyheter til alle som venter på regn #Østafjells: Til helga blir det vått 💦 Kartet viser summen av nedbør lørdag pluss søndag. NB: Det blir store lokale forskjeller i hvor mye regn som kommer! pic.twitter.com/Z2zsOmA9cK — Meteorologene (@Meteorologene) July 25, 2018

Tette rør under veier gir lokale oversvømmelser

Hydrolog Inger Karin Engen jobber med varsling for flom og jordskred i NVE. Hun sier at det er spesielt viktig at alle avløpsveier holdes åpne.

– Det gjelder alle kummer og dreneringsløp under veier. Hvis disse dreneringsrørene er tette, kan det medføre at veien blir ødelagt av vannmengdene, sier hydrologen.

Cornelius Poppe/ NTB scanpix

– Kraftige regnbyger kan medføre at elever og bekker tar nytt løp. Det kan bli lokale oversvømmelser. Når det gjelder tettbygde strøk, så kan det bli store oversvømmelser. Vannet trenger ikke ned i bakken gjennom asfalten. Det at bakken er så ekstremt tørr, kan forsterke de problemene som kraftig bygenedbør medfører, sier Engen.

Jorden er mange steder blitt porøs av den langvarige tørken, og da oppstår fare for ras, skred og utvasking av jordsmonn.

Hydrologen forklarer at det er krevende å varsle og være i beredskap, fordi det er vanskelig å si nøyaktig hvor nedbøren kommer.

Lavere grunnvannstand enn noen gang flere steder

NVE overvåker tilstanden av grunnvann i elever og sjøer over hele landet. Akkurat nå er det svært lav grunnvannstand.

– Flere steder er grunnvannstanden lavere enn noen gang. Vi trenger nedbør. På Østlandet er det et nedbørsunderskudd på mer enn 100 mm nedbør. Det er kommet mindre enn halvparten av normal nedbør i mai/juni/juli. I juli er det kommet langt mindre enn halvparten, sier Inger Karin Engen .

På Blindern i Oslo er det målt under 10 prosent av normal nedbør i juli.

Hovedstadens viktigste drikekvannskilde, Maridalsvannet, hadde tidligere i uken en fyllinggsgrad på 75 prosent. Det betyr en reserve på nesten ett års forbruk.

Nå ligger det an til å bli kraftige byger over Østlandet lørdag og søndag.