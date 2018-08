Politiet fikk melding om utforkjøringen like før klokken 16. Ifølge Fædrelandsvennen skjedde ulykken like etter Fånefjelltunnelen, og ifølge politiet traff bilen et tre.

Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men kvinnen ble etter en time bekreftet død av helsepersonell, melder NRK.

Årsaken til utforkjøringen er ikke kjent.