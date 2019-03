I litt over fem minutter gjennomførte teknikerne lydtester utenfor boligen før de gikk inn igjen.

Aftenpostens fotograf på stedet ble bedt om å holde seg unna fordi han kunne forstyrre måleresultatene.

Flere kriminalteknikere fra politiet jobbet i flere timer inne i og utenfor boligen til ekteparet Hagen mandag.

Aftenposten er kjent med at Truls Birkeland, mest kjent for å være produsent for musikkgruppen Vamp, er en av teknikerne på stedet.

Musikkprodusenten og teknikeren er blant annet brukt som kriminalteknisk ekspert av politiet i Storbritannia og USA og som sakkyndig i tingretten og lagmannsretten.

Birkeland analyserte også samtalen moren i Valdres-saken hadde med AMK-sentralen for å finne ut hva som kan ha foregått på hytta i det tidsrommet fra moren ringte sentralen til ambulansen ankom stedet, skrev Budstikka da rettssaken pågikk.

Han vitnet i retten om hvorvidt det var mulig å finne ut om moren faktisk drev hjerte- og lungeredning mens hun snakket med AMK-sentralen på telefonen.

Bekrefter nye undersøkelser

– Jeg kan bekrefte at vi har gjort noen nye undersøkelser i Sloraveien 4 i dag. Jeg kan også bekrefte at noen av disse undersøkelsene har omhandlet lyd, men jeg kan ikke gå ytterligere i detalj, sier politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske til Aftenposten.

Han påpeker at det ikke er noen dramatikk knyttet til undersøkelsene, og at det også tidligere er blitt gjort undersøkelser inne i og utenfor boligen.

– Det er normalt i en stor etterforskning, som ofte kan generere nye spørsmål. De nye spørsmålene vil da bli forsøkt besvart. Derfor gjør vi nå nye undersøkelser, sier Brøske.

– Hvilke nye spørsmål har dukket opp?

– Det kan jeg ikke kommentere, svarer Brøske.

Ifølge advokat Svein Holden, som bistår ektemannen Tom Hagen og familien, er det ikke noe dramatisk med undersøkelsene som ble gjort på tomten mandag.

Flere politifolk inne i boligen

15. januar opplyste politiet at de var ferdig med å gjennomføre undersøkelser inne og ute på eiendommen. Men 31. januar var det igjen synlig politi på tomten da to kriminalteknikere fra Kripos drev med undersøkelser. De tok i bruk et apparat for 3D-skanning av åsteder.

Ifølge Aftenpostens opplysninger, var det mandag formiddag flere sivile politibiler utenfor boligen og det var minst syv personer fra politiet utenfor og inne i boligen i løpet av formiddagen.

Etterforskningsleder Brøske ønsker ikke å kommentere hvor mange personer fra politiet som har gjennomført undersøkelser i boligen mandag.

Savnet i over fire måneder

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i 138 dager. Hun forsvant 31. oktober i fjor og er angivelig bortført av ukjente gjerningspersoner fra familiens bolig.

Da det hadde gått fire måneder siden Hagen forsvant, uttrykte politiet at det nå er større grunn til å tvile på at Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live.

– Det er naturlig å stille spørsmål ved og i større grad enn tidligere betvile om Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live, sa politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske.

Politiet mener Hagen forsvant en gang mellom klokken 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober. Siste sikre livstegn fra Hagen er en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 9.14 denne dagen.

Politiet: – Vi er bekymret

Det har lenge vært stille fra de angivelige kidnapperne, ifølge politiet. 11. februar opplyste politiet at det hadde vært. Kommunikasjonen hadde da flyttet seg til en bedre egnet digital plattform.

Brøske opplyser til Aftenposten at det ikke har vært noen kontakt med de antatte kidnapperne siden forrige pressekonferanse, som var 28. februar.

– Hvordan vurderer dere sjansen for å finne Anne-Elisabeth Hagen i live?

– Vi er bekymret. Tiden som har gått kan bety at det er lite sannsynlig at hun er i live. Men vi kan ikke utelukke at taushet er en bevisst strategi fra en antatt motpart. Tiden er utfordrende, men vi har ingen bevis som tyder på at hun ikke er i live, svarer Brøske.