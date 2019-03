Forsvinningssaken: Politiet gjør nye tekniske undersøkelser inne i boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen

Øst politidistrikt bekrefter at de mandag gjennomfører nye undersøkelser i Sloraveien 4.

«Det er ingen dramatikk knyttet til dette, det er også blitt gjort tidligere i denne saken. I de fleste store etterforskninger er det behov for å gjøre nye undersøkelser og etterundersøkelser på det sentrale åstedet», får Aftenposten opplyst av Øst politidistrikt.

Ifølge advokat Svein Holden, som bistår ektemannen Tom Hagen og familien, er det ikke noe dramatisk med det som nå skjer.

Flere politifolk inne i boligen

15. januar opplyste politiet at de var ferdig med å gjennomføre undersøkelser inne og ute på eiendommen til familien Hagen. Men 31. januar var det igjen synlig politi på tomten da to kriminalteknikere fra Kripos drev med undersøkelser. De tok i bruk et apparat for 3D-skanning av åsteder.

Ifølge Aftenpostens opplysninger, sto det mandag formiddag flere sivile politibiler utenfor boligen og det var flere politifolk inne i boligen.

Savnet i over fire måneder

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i 138 dager. Hun forsvant 31. oktober i fjor og er angivelig bortført av ukjente gjerningspersoner fra familiens bolig.

Da det hadde gått fire måneder siden Hagen forsvant, uttrykte politiet at det nå er større grunn til å tvile på at Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live.

– Det er naturlig å stille spørsmål ved og i større grad enn tidligere betvile om Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live, sa politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske.

Politiet mener Hagen forsvant en gang mellom klokken 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober. Siste sikre livstegn fra Hagen er en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 9.14 denne dagen.

Lite kontakt med motparten

Det har lenge vært stille fra de angivelige kidnapperne, ifølge politiet. 11. februar opplyste politiet at det hadde vært ny kontakt med de angivelige kidnapperne. Kommunikasjonen hadde da flyttet seg til en bedre egnet digital plattform.

– Familien synes det er bra at de som hevder å ha Anne Elisabeth har kontaktet oss på en annen og bedre måte. Det negative er at det er snakk om enveiskommunikasjon uten mulighet for familien å svare direkte tilbake, sa familiens bistandsadvokat Svein Holden.

Siden denne kontakten med motparten har det ikke vært ny kontakt, ifølge politiet.