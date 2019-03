Ransakelsen av Waras hus er ferdig. Familien kan flytte hjem.

Torsdag ble justisministerens samboer pågrepet, siktet for å dikte opp en straffbar handling etter at familiens bil brant natt til 10. mars. Samtidig innledet PST ransaking i boligen på Røa i Oslo.

Fredag var alt klart for at justisministeren og hans samboer Laila Anita Bertheussenkunne flytte hjem igjen, opplyser advokat Bernt Heiberg i Advokatfirmaet Elden DA til NTB.

Hun er ikke siktet for de tidligere hendelsene utenfor parets hjem, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sa under en pressekonferanse torsdag at det er naturlig å se hendelsene i sammenheng.

Siktet også kunstnerne

Fredag ble det kjent at Oslo-politiet har siktet teaterdirektøren og kunstnerne bak forestillingen «Ways of Seeing» for å ha krenket privatlivets fred. Bertheussen anmeldte før jul Black Box Teater for å ha filmet huset deres til forestillingen.

Elden opplyser lørdag at verken Wara eller Bertheussen ønsker å uttale seg til media.