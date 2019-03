Politiet advarer mot falske politi-oppringninger

Blir du oppringt fra 22 66 90 50 og spurt om kontonummeret ditt, ikke oppgi det! Det er beskjeden fra Oslo-politiet på Twitter fredag kveld.

Det samme gjelder oppringninger fra politiets nødnummer 112.

«Dette er åpenbar svindel» skriver politiet på Twitter, og forsikrer om at de ikke ringer rundt på den måten.

– Vi har fått drøyt 20 meldinger til sentralbordet om dette i løpet fredagskvelden, sier operasjonsleder Tore Solberg til Aftenposten.

De som ringer spør om ulike ting:

– Noen blir spurt om kontonummer, noen blir bedt om å finne frem kodebrikke til nettbanken, noen blir bedt om å betale for å låse opp PC-en sin og noen blir spurt om fødselsnummer, sier Solberg.

Hans melding er klar:

– Hvis du får en slik oppringing, bare legg på. Og gi gjerne beskjed til oss.

Får ikke stanset svindelen

Oppringningene har gått til folk over hele landet. Men politiet får ikke stanset dem. De har kontaktet Telenor, men at svaret derfra er at det ikke er noe de får gjort.

– Men politiets telefonnumre fungerer helt som de skal, sier Solberg.

Aftenposten har vært i kontakt med Telenor, som foreløpig ikke har noen forklaring på hvorfor de ikke får stanset svindelen.