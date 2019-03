Fylkeslegen åpner tilsyn etter at beboer døde etter bad på omsorgsbolig

Vannet i varmtvannstanken var i forkant av ulykken skrudd opp på grunn av legionellasmitte i omsorgsboligen. Vannet i tanken kan derfor har vært 70 grader, opplyser fylkeslege Jan-Arne Hunnestad i Vestfold og Telemark til VG.

– Det vi vet er at den aktuelle institusjonen har hatt legionella i varmtvannsanlegget, så temperaturen ble skrudd opp tidligere. Samtidig skal det være slik at de har innført nye rutiner for å sikre at det ikke ble noen brannskader som følge av at de skrudde opp temperaturen, sier Hunnestad.

Hendelsen skjedde søndag 24. februar i Færder kommune. Mannen ble heist ned i badekaret ved hjelp av personheis. Han fikk store brannskader og døde av skadene torsdag kveld.

Ifølge fylkeslegen er den normale temperaturen i varmtvannstanker 60 grader. Hunnestad understreker at de ikke kjenner til om temperaturen var skrudd ned igjen før hendelsen, eller om varmtvannstanken fortsatt hadde en temperatur på over 70 grader.

Også politiet etterforsker saken, og både pleieren som hadde ansvar for mannen og Færder kommune risikerer straff. Pleieren har status som mistenkt, og et av punktene politiet undersøker er om den ansatte kjente på vannet før beboeren ble senket ned i badekaret.