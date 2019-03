19 Norwegian-innstillinger onsdag

– Norwegian har jobbet på spreng i hele natt for å finne løsninger for passasjerer som blir berørt av endringer i flyprogrammet. Status onsdag morgen er at de aller fleste er blitt ivaretatt og vi jobber nå med å gi gode alternativer til noen hundre resterende passasjerer som skal reise til og fra norske flyplasser, opplyser selskapet.

18 av Norwegians 163 fly er Boeing 737 MAX 8, flytypen som er satt på bakken i store deler av verden etter ulykken som kostet 157 mennesker livet i Etiopia søndag. Med en niendedel av flåten i praksis satt ut av spill, jobber selskapet med å sette inn tiltak.

– De berørte får beskjed

– Berørte passasjerer får direkte beskjed, mens alle andre skal forholde seg som normalt. Vi jobber med å slå sammen flyvninger, så de fleste som blir berørt, får ny avgangstid samme dag, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss til NTB onsdag morgen.

– Vi jobber alt vi kan for å minimere konsekvensen for de reisende, understreker hun.

Næss viser også til at man sjekke på selskapets nettsider om flyet er i rute.

Det er ikke nødvendigvis avganger som skulle vært fløyet med 737 MAX 8-fly, som er innstilt. Avlyste avganger kan skyldes sammenslåingene Næss nevner, og det kan tenkes ved at fly omdisponeres.

Kan koste inntil 15 millioner per dag

Meglerhuset DNB Markets frykter at usikkerheten rundt Norwegians 737 MAX 8-fly kan svekke markedsverdien til selskapet, skriver Dagens Næringsliv.

«Vi ser en potensiell negativ effekt på 5–15 millioner kroner per dag. Selv om vi mener at Norwegian kan ha et legitimt krav på erstatning for disse kostnadene fra Boeing, forblir situasjonen uklar», skriver analytiker Ole Martin Westgaard i en oppdatering onsdag.

Westgaard får støtte fra analytiker Jo Erlend Korsvold i SEB, mens Carnegie-analytiker Preben Rasch Olsen tror Norwegian kan komme seg greit ut av krisen dersom de klarer å få kompensert kostnader fra Boeing.

Norwegian sender regningen til Boeing

– Vi kommer til å sende hele regningen til Boeing. Norwegian skal ikke ha noen økonomisk belastning for at et helt nytt fly ikke kan brukes i trafikk, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen til E24.

Han mener flyselskapet har juridisk grunnlag for dette, selv om amerikanske myndigheter eller Boeing selv ikke har tatt avgjørelsen om å sette flyene på bakken.

– Ja, det mener vi. Dette er en helt ny flytype og man må forvente at den kan benyttes i kommersiell trafikk uten forsinkelser, sier Sandaker-Nielsen.

Norwegian følger utviklingen i saken og opplyser at de har tett dialog med luftfartsmyndighetene og flyprodusenten Boeing og følger deres anbefalinger.

– Vi inngår ikke kompromisser om sikkerheten til våre passasjerer og ansatte, skriver Norwegian på sine nettsider.

Der opplyser de også om hvilke rettigheter passasjerer har dersom deres flyvninger blir berørt.