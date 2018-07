De sitter i ring på den kritthvite sanden på Báhkiljonjárga, en strand noen kilometer utenfor Karasjok sentrum. Det eneste som utfordrer lyden fra anlegget kommer fra dem som herjer på elven med vannscooter, som ifølge Anti er blitt populært de siste to-tre årene.

Bak oss spiller de volleyball og sparker ball.

– Jeg har aldri kjent så mye varme. Det bruker ikke å være så varmt her på dagen en gang. Det er så varmt at til og med myggen er borte, ifølge Anti.

Akkurat det siste er i beste fall en kraftig overdrivelse, men det som er sant er at solen ikke har gått ned her 69 grader nord. Den gjemmer seg bare bak en fjelltopp noen timer.

Torgeir Strandberg

– Det er første gang i vår historie at vi sitter ute i T-skjorte. På en vanlig kveld her på sommeren bruker vi ullklær og pledd. Det vanlige er at i sitter i en grillhytte eller en lavvo, sier Geir Thomas Fredeng.

Her blir de sittende til klokken viser at det morgen, sier de.

Værstasjon nede for telling

Men hvor varmt er det? Det vet vi ikke.

– Jeg kan ikke hjelpe deg, dessverre. Værstasjonen har avgått med en midlertidig død, sier vakthavende meteorolog Rune Skoglien, som sier det er utenkelig at stasjonen har gått ned for telling som følge av overoppheting.

– Det viser seg vanskelig å få folk til å fikse den nå i ferien. Når det er sagt, så har vi ikke registrert tropenatt på værstasjonene i nærheten.

Torgeir Strandberg

Vi blir med andre ord overlatt til mer anekdotiske bevis. Enkelte Aftenposten møter hevder gradestokken har passert 40 grader på terrassen, men erkjenner at plasseringen av termometeret neppe møter vitenskapelige kriterier.

Det som er sikkert er derimot at Karasjok har kulderekorden i Norge med iskalde 51,4 minusgrader. På den varme siden av skala er den offisielle varmerekorden i Karasjok 32,6 i 1914. Annenplass er notert i 1972 med 31,6 grader, det er samme år tettstedet fikk sin eneste registrerte tropenatt.

Da Aftenposten var i Karasjok på onsdag var det ifølge yr.no meldt 34 grader. Hvis det stemmer var det onsdag 85,4 grader varmere enn da kulderekorden ble satt. Det er sjelden kost.

– Siden 1951 har det bare vært 14 dager med temperaturer over 30 grader, ifølge klimaforsker Reidun G. Skaland hos Meteorologisk institutt.

Circle Ks termometer

Når teknikken feiler blir det mest presise vi sitter igjen med termometeret på Circle K. Da klokken nærmet seg midnatt natt til torsdag i Karasjok viste den fortsatt 24 grader.

Ifølge Pål Even Myrskog bak kassen på bensinstasjonen viste skiltet 36 varmegrader på det varmeste på onsdag.

Ifølge Aftenpostens uhøytidelige måling holdt temperaturen seg over 20 grader gjennom natten.

Det ble satt varmerekorder andre steder i regionen. I Pasvik ble det målt 33,3 varmegrader. Den gamle rekorden fra 1972 var på 30,6. I Alta ble det målt 33 grader, en temperatur som dermed knuste den gamle rekorden på 32,5, som også ble målt i 1972.

– Sommeren i Karasjok varer én dag

Lotta Mannila, Marte Garnes og Anna Melkeråen har fyrt opp engangsgrillen og grillet laks og falafel på stranden populært kalt Maggie Beach.

De er alle tre innflyttere fra Sør-Norge og Finland og møttes på samiskkurs.

– Vi trives fantastisk. Du er jo kommet til Paradis. Karasjok har jo alt, ser du ikke det, spør Anna Melkeråen.

Torgeir Strandberg

De er åpenbart farget av rekordsommeren. For ifølge trioen sier de lokalfødte at «sommeren her i Karasjok varer én dag».

– Det var tre grader her da det var så fint sørpå i juni. I fjor snødde det i juni, sier Melkeråen.

Hvordan takler de i nord denne varmen, syns dere?

– Veldig bra, de koser seg. Her i Karasjok så legger de fra seg alt arbeidet inne og er ute når det er sånn vær.

Noen meter lenger borte sitter Nina Boine, Merethe og Bror Ivar Salamonsen. De har vært på stranden hele dagen, vært hjemom og spist og nyter nå solen for andre gang denne dagen.

– Vi har vært i Oslo og avklimatisert oss noen dager så vi begynner å bli vant til det, sier Salamonsen, som i tillegg har kjølt seg ned med noen svale dager i Milano i løpet av sommerferien.